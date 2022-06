Il 17 giugno c’è Luminmare al Bagno degli Americani

Il primo grande appuntamento dell’estate 2022 al Bagno degli Americani, quella della ripartenza post pandemia, è ormai dietro l’angolo.

Venerdì 17 giugno torna Luminmare, la classica Luminara del Bagno degli Americani, che segue come ormai da tradizione la Luminara di San Ranieri. L’atmosfera magica della spiaggia di notte è pronta a ospitare il pubblico del Bam senza le restrizioni anticontagio delle scorse due stagioni e soprattutto con gli oltre duemila lampanini accesi sulla spiaggia, impreziositi dalla classica scenografia bianca, per una delle notti più attese nella spiaggia del Cinema Arsenale di Tirrenia.

A partire dalle 19.30, dunque, spazio alla musica e al cibo (bar e ristorante sono sempre attivi e operativi). Previsto lo spettacolo di mangiafuoco “Animal Fire” di Faisca de Luz, mentre la parte musicale è affidata ai Radio Acustic Kaos, con Massimiliano Salani (voce, tastiera) e Giacomo Dell’Immagine (chitarra, cori). Alle 20 il momento tanto atteso: saranno accesi i lampanini sulle biancherie, proprio come avviene tradizionalmente sui lungarni pisani.

“C’è molta attesa per Luminmare 2022, uno dei grandi ritorni di quest’estate – affermano Davide Bani, Alberto Gabbrielli e Stefano Vitali dell’associazione Cineclub Arsenale -. Il Bagno degli Americani è pronto a tingersi di bianco e a offrire a tutti una serata di musica, cultura e divertimento alla luce dei lumini. Una serata, come sempre, dedicata a tutte le fasce di età e per tutti i gusti, e che quest’anno aspettiamo con particolare impazienza”.