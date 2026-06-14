Il 17 giugno torna il “Giardino Filosofico”: protagonista il pensiero di Günther Anders

All’ex Cinema Aurora, alle 21.15, un incontro aperto a tutti dedicato al filosofo tedesco che ha indagato il rapporto tra uomo, tecnica e mass media. Conduce il professor Lamberto Giannini

Mercoledì 17 giugno 2026, alle ore 21.15, all’ex Cinema Aurora, torna l’appuntamento con il Giardino Filosofico. L’incontro sarà dedicato al pensiero del filosofo tedesco Günther Anders (pseudonimo di Günther Siegmund Stern) e alla sua visione critica e profondamente pessimistica della condizione umana contemporanea.

Al centro della serata ci sarà l’analisi di una delle sue opere più importanti, L’uomo è antiquato, nella quale Anders sostiene che l’essere umano sia stato progressivamente sopraffatto dalla tecnica che egli stesso ha creato. Secondo il filosofo, oggi siamo in grado di produrre molto più di quanto riusciamo a immaginare, con la conseguenza che viene sottratto spazio al desiderio e alla capacità di attribuire senso alle nostre azioni.

Anders riflette inoltre sul ruolo dei media, che danno all’uomo l’illusione di essere pienamente inserito nel mondo, mentre in realtà lo rendono sempre più isolato e atomizzato. Seduto nel proprio salotto, l’individuo pensa di partecipare alla realtà, ma finisce per esserne escluso.

Il Giardino Filosofico è condotto dal professore di Storia e Filosofia e regista Lamberto Giannini. Gli incontri sono aperti a tutti, sia agli appassionati sia a chi si avvicina per la prima volta alla disciplina.

In una fase storica come quella attuale, caratterizzata da una rinnovata curiosità verso le dinamiche del pensiero umano, il Giardino Filosofico rappresenta uno spazio di confronto e riflessione. L’iniziativa, fortemente voluta da Giacomo Del Gamba, è oggi dedicata alla sua memoria: la sua scomparsa rappresenta infatti una significativa perdita culturale per la città.

data-end=”2194″>Uno dei punti di forza del progetto è stato quello di coinvolgere numerosi giovani, favorendo il dialogo tra generazioni diverse e utilizzando i temi della filosofia come strumento per interrogarsi su sé stessi e sui meccanismi della società contemporanea.

Gli interessati possono prenotare inviando un messaggio WhatsApp al numero 320 243 6053.

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