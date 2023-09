Il 21 settembre “Felicità”, premiato al Festival di Venezia, arriva al cinema a Livorno

Il film “Felicità” di Micaela Ramazzotti, al debutto come regista, fresco vincitore del Premio degli Spettatori – Armani Beauty sezione Orizzonti Extra al Festival di Venezia è in uscita nelle sale cinematografiche. La sceneggiatura è stata realizzata da due livornesi, Isabella Cecchi e Alessandra Guidi, e dalla stessa Ramazzotti. I livornesi potranno godere di questa pellicola a partire da giovedì 21 settembre al The Space Cinema. In quella data vi sarà anche l’ultimo giorno della promozione del biglietto a 3,50 euro (+1€ scelta del posto online).

La promozione è relativa all’iniziativa denominata Cinema in Festa che, da domenica 17 a giovedì 21 settembre, consentirà agli spettatori di Livorno di assistere alla proiezione di tutti i film in programmazione al costo promozionale sopracitato.

