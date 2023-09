Il 21 settembre, l’Associazione Doganale Italiana torna a festeggiare San Matteo

L'Associazione Doganale Italiana, dopo un lungo periodo che aveva ridotto notevolmente la partecipazione dei lavoratori a festeggiare San Matteo, loro santo patrono, il prossimo 21 settembre è lieta di annunciare la ripresa nella sede centrale di piazza dell’arsenale

In questo luogo fu collocata agli inizi degli anni ’90 un’effige del santo, opera in ceramica di Carmela Polizzi, con una cerimonia religiosa, allora officiata dal compianto vescovo pro tempore monsignor Alberto Ablondi. Quest’anno come per alcuni anni precedenti, ad officiare la ricorrenza sarà il cappellano dell’Apostolato del Mare Padre Emil Kolaczyk. Ha inoltre assicurato la sua presenza e partecipazione il Davide Bellosi, Direttore Interregionale delle Dogane e dei Monopoli per la Toscana e l’Umbria.

Come sempre l’A.D.I. Associazione Doganale Italiana offrirà la sua collaborazione con l’intento di contribuire a rendere più intensa la cerimonia. Un’apposita commissione ha selezionato ed individuato una serie di eventi che faranno da cornice alla ricorrenza. In questi riferimenti saranno presenti l’esposizione e di opere di grandi nomi della pittura livornese ed iniziative a sostegno rivolte all’auspicata riattivazione dello storico “Torrino” simbolo indelebile dell’importante funzione della dogana livornese.

