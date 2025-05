Il 25 maggio scatta la 4ª edizione di Giro Cacciucco inBike

Il 25 maggio 2025 si terrà la quarta edizione del Giro Cacciucco in Bike: cinque percorsi, zero stress e tanto divertimento. Che tu sia un esperto di MTB, un amante del gravel o semplicemente curioso di vivere un’esperienza unica, troverai il giro perfetto per te

Giro Cacciucco inBike Livorno nasce dalla passione di un gruppo di amici per la bicicletta, la natura e il buon cibo. Lo scopo? Promuovere lo sport senza stress, vivere i paesaggi unici delle colline livornesi per far conoscere la storia e le tradizioni di Livorno, proprio come il famoso Cacciucco: una combinazione perfetta di elementi diversi che insieme creano qualcosa di unico.

Un passo alla volta sono stati ripuliti e valorizzati sentieri, organizzati eventi che uniscono sport, convivialità ed ecologia, ed attirato l’attenzione di ciclisti da tutta Italia. Oggi tutto ciò è un’associazione no-profit che continua a pedalare con lo stesso entusiasmo del primo giorno.

Ci sarà uno stand dell’associazione alla Terrazza Mascagni già da sabato pomeriggio, 24 maggio, alle 17.30 per accogliere i cicloturisti che vengono da fuori città. Per l’evento di domenica sono proposte 5 tracce per soddisfare le esigenze di tutti dai principianti ai più esperti.

Come sempre all’ arrivo grande ristoro e premi per tutti grazie ai numerosi Amici Sponsor.

Si ricorda che Giro Cacciucco non è una gara, non si prendono i tempi e non si premiano vincitori, è una festa per stare insieme e fare conoscere le bellezze di Livorno e delle colline Livornesi.

Ad oggi le preiscrizioni hanno superato le adesioni del 2024 e c’è ancora tempo per iscriversi. Clicca qui per tutte le info.

