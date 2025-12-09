Il 29 e 30 dicembre torna il Campus di Natale al Museo del Mediterraneo

Rivolto ai bambini dai 6 agli 11 anni, il campus offrirà due giornate di giochi e attività scientifiche, il 29 e 30 dicembre, sul tema dei quattro elementi: terra, acqua, aria e fuoco

Anche quest’anno il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, in collaborazione con Coop. Itinera, aderisce all’iniziativa promossa dalla Regione Toscana S-Passo al Museo. Divertirsi in sicurezza, ed apre le sue porte ai più piccoli con il tradizionale Campus multidisciplinare natalizio. Rivolto ai bambini dai 6 agli 11 anni, il campus offrirà due giornate di giochi e attività scientifiche, il 29 e 30 dicembre, sul tema dei quattro elementi: terra, acqua, aria e fuoco. Un’esperienza unica nel cuore della scienza e della natura, tra giochi, scoperte e sperimentazioni interattive e coinvolgenti, progettate per stimolare la curiosità e il desiderio di esplorare il mondo naturale, grazie anche ai nuovi allestimenti del Museo con tecnologie immersive, supporti tattili e strumenti inclusivi pensati per tutti. Per informazioni su orari, costi e prenotazioni contattare la segreteria didattica del Museo dal lunedì al venerdì 9-13, tel. 0586.266711, oppure scrivere a [email protected]. Le iscrizioni si fanno online compilando il modulo al link: www.itinera.link/natalizio.

Condividi:

Riproduzione riservata ©