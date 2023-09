Il 3 ottobre ripartono le proiezioni del martedì a Villa Maria

L'iniziativa mira a valorizzare il patrimonio della mediateca cittadina che conta oggi più di 3000 titoli. Il programma della rassegna "Varcare la soglia. Presenze inquietanti sullo schermo" fino al 31 ottobre. INFO: Tel. 0586219265

La nuova proposta di proiezioni del Centro di documentazione sulle arti dello spettacolo, Biblioteca di Villa Maria in via Redi 22, partirà martedì 3 ottobre alle ore 17 e proseguirà fino a Natale. L’iniziativa, promossa dal Comune di Livorno – Biblioteca Labronica “F.D.Guerrazzi” e realizzata da Cooperativa Itinera, ha lo scopo di promuovere la conoscenza del cinema e valorizzare il patrimonio della mediateca cittadina, che conta oggi più di 3000 titoli. La proiezione collettiva consente a più persone contemporaneamente di vedere o rivedere i capolavori del cinema, e di poterli commentare insieme confrontando le opinioni. Le bibliotecarie supportano la visione attraverso la selezione di materiale critico sull’argomento e con una introduzione alla visione. La prima rassegna, dal 3 al 31 ottobre, si intitola “Varcare la soglia. Presenze inquietanti sullo schermo“. I film proposti abbracciano un arco temporale che va dagli anni Sessanta al Duemila, ed hanno in comune lo spazio rassicurante della casa, delle mura di un nobile castello o di un vecchio e lussuoso albergo sulle montagne. La soglia che andrà varcata non sarà però solo quella fisica: i partecipanti alle proiezioni saranno condotti in un mondo abitato da presenze ultraterrene che faranno vacillare le loro convinzioni e le regole della Natura. La seconda rassegna sarà dedicata alla cosiddetta “New Hollywood” periodo di grande rinnovamento del cinema americano avvenuto tra gli anni Sessanta e gli anni Ottanta, con una selezione di sei film da martedì 14 novembre al 19 dicembre. Le proiezioni hanno inizio alle 17.00. Per avere informazioni è possibile telefonare al numero 0586.219265 o scrivere a [email protected].

Le proiezioni collettive sono una proposta della biblioteca per valorizzare la conoscenza del cinema; per questa attività la biblioteca aderisce alla Licenza Ombrello, che regolamenta le modalità di proiezione e comunicazione.

Per informazioni (lunedì a sabato 8.30/13.30): Tel. 0586219265 [email protected]

