Il 4 luglio torna Il Giardino Filosofico

Il 4 luglio ore 21,15 all’ex cinema Aurora Il Giardino Filosofico questa volta dedicato ad una donna: Hannan Arendt. Ripercorreremo il percorso di filosofa politica che l’intellettuale ha sviluppato: si parlerà della banalità del male, di come il male non sia veramente radicale ma estremo perché accettato come consuetudine e norma in un’ottica di responsabilizzazione. Delle origini del totalitarismo, del suo rapporto con comunismo, nazismo e società aperta. Della vita activa dive spiega come l’uomo debba prendersi la responsabilità delle sue azioni. Il giardino è condotto dal Professore di storia e filosofia e regista Lamberto Giannini, incontri rivolti a tutti sia appassionati che profani della materia. In questa fase storica sembra essersi risvegliata una curiosità sulle modalità del pensiero umano, la scommessa del Giardino è stata quella di coinvolgere tantissimi giovani in un circolo per giovani e veder interagire fasce di età diverse, usando le tematiche filosofiche per tentati di farsi domande su se stessi e sui meccanismi sociali. Gli interessati possono mandare un messaggio whatsapp che avrà valore di prenotazione al numero 3383764627.

