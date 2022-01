Il 6 gennaio Avanspettacolo all’Ordigno di Vada

Giovedì 6 gennaio alle 17,15, questo genere di spettacolo, ormai dimenticato, tornerà in scena sul palco del Teatro dell’Ordigno di Vada nell’ambito della stagione teatrale 2021-2022

L’Avanspettacolo è un genere di spettacolo teatrale comico sviluppatosi in Italia fra gli anni Trenta e gli anni Cinquanta. Questo genere derivò storicamente dal Varietà per favorire i teatri che si convertivano alla più moderna realtà del cinematografo. Le compagnie di Varietà elaborarono così una forma di spettacolo abbreviato, che potesse intrattenere il pubblico in sala in attesa del film. L’Avanspettacolo fu in realtà un trampolino di lancio di molti grandi attori teatrali e cinematografici italiani tra cui Peppino De Filippo, Totò, Aldo Fabrizi, Lino Banfi e il grande Alberto Sordi.

Giovedì 6 gennaio alle 17,15, questo genere di spettacolo, ormai dimenticato, tornerà in scena sul palco del Teatro dell’Ordigno di Vada nell’ambito della stagione teatrale 2021-2022 come ormai tradizione nel giorno di Befana a cura della Compagnia Lirica Livornese e vedrà la partecipazione del comico Matteo Micheli con le sue irresistibili macchiette, insieme alla frizzante soubrette Paola Pacelli, al tenore Massimo Gentili, una delle più promettenti e interessanti voci del panorama lirico italiano, il comico e spalla Aldo Corsi e Franco Bocci, conoscitore ed estimatore di questo genere teatrale, che condurrà la serata proprio come ai vecchi tempi dell’Avanspettacolo nei numerosi teatri italiani degli anni trenta. La direzione musicale al pianoforte sarà di Stefania Casu. Per l’occasione sarà riservato un prezzo speciale di 5 euro per tutti. Prenotazioni ai numeri 0586 788373 oppure 3397768203 oppure a [email protected] Biglietti disponibili un’ora prima dello spettacolo presso la biglietteria del Teatro dell’Ordigno via Aurelia Nord 176 Vada.