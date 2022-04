Il bisogno di guerra dal punto di vista filosofico. Se ne parla con Giannini e Curti

Il giorno 6 aprile alle 21,15 all’ex Cinema Aurora nuovo appuntamento del Giardino Filosofico, condotto dal professore di storia e filosofia e regista Lamberto Giannini. In questa occasione si parlerà del bisogno di guerra dal punto di vista filosofico

Mediagallery

Il giorno 6 aprile alle 21,15 all’ex Cinema Aurora nuovo appuntamento del Giardino Filosofico, condotto dal professore di storia e filosofia e regista Lamberto Giannini. In questa occasione si parlerà del bisogno di guerra dal punto di vista filosofico.

Ad accompagnare in questa riflessione il prof. Lamberto Giannini ci sarà il dott. Pier Giorgio Curti.

Si parlerà della fusione della guerra di Eraclito, Hobbes, Locke, Kant, Hegel, Freud e Levinas.

Si cercherà di capire perché nonostante il progresso scientifico l’uomo mostri un desiderio primordiale di risolvere le contese tramite il conflitto armato.

Ovviamente i fatti di attualità rendono più pressante il tema, che però non verrà trattato a partire dai fatti ucraini ma da una visione filosofica generale.

Il prof. Giannini terrà una conferenza introduttiva, che servirà ad avviare un dibattito con il pubblico presente. Incontri rivolti a tutti, sia appassionati che profani della materia.

Gli interessati possono mandare un messaggio Whatsapp che avrà valore di prenotazione al numero 338-37.64.627. La conferenza si svolgerà al chiuso, necessario il green pass.