“Il Bosco è di Tutti”, camminata all’insegna dell’inclusione

La manifestazione, svoltasi lungo i sentieri delle colline livornesi, ha visto la partecipazione di famiglie, bambini e persone con disabilità in una camminata accessibile a tutti, nel segno dell’inclusione e del rispetto per l’ambiente

Domenica 25 maggio si è tenuta l’iniziativa “Il Bosco è di Tutti”, promossa dall’associazione Fortullino Runner ASD in collaborazione con il gruppo di volontari “Siamo In Diversi” della Fondazione Caritas Livorno ONLUS, attiva dal 1978 nel mondo della disabilità. La manifestazione, svoltasi lungo i sentieri delle colline livornesi, ha visto la partecipazione di famiglie, bambini e persone con disabilità in una camminata accessibile a tutti, nel segno dell’inclusione e del rispetto per l’ambiente.

Un tocco speciale all’evento è stato dato dal gruppo scout Livorno 3, che ha realizzato a mano i pettorali per i partecipanti: un gesto semplice ma significativo, che ha reso ogni iscrizione ancora più personale e curata, sottolineando il valore della partecipazione condivisa.

“Il nostro obiettivo è promuovere una cultura dell’inclusione e della sostenibilità attraverso lo sport e la natura,” ha dichiarato il presidente di Fortullino Runner. “Il bosco è un bene comune e deve essere accessibile a chiunque”.

L’iniziativa ha offerto un’occasione concreta per riflettere sull’importanza dell’accessibilità negli spazi naturali e sulla necessità di costruire eventi davvero aperti a tutti, senza barriere.

Per ulteriori informazioni: www.fortullinorunner.it

Email: [email protected]

