Il Caffè Concerto Napoletano di scena a Villa Trossi

Sarà una serata comico musicale tra macchiette umoristiche, parodie a doppio senso e canzoni di autore

Il Caffè Concerto al Salone Margherita di Napoli è il titolo dello spettacolo in programma mercoledì 14 agosto alle ore 21,30 a Estate a Villa Trossi, presentato dalla Compagnia Lirica Livornese per festeggiare la sera di Ferragosto in compagnia della comicità e della buona musica. Lo spettacolo, sarà un’antologia di macchiette e celebri canzoni napoletane da rivalutare e necessariamente da inserire tra i grandi capolavori dell’arte del Novecento. I Caffè-concerto napoletani hanno avuto un ruolo importante nella nascita della canzone napoletana. Questi locali hanno fornito un luogo di incontro per gli artisti della città. Si potevano scambiare idee e collaborazioni nella creazione di nuovi spettacoli e canzoni. Grazie alla loro vitalità, hanno contribuito a diffondere la cultura musicale della città, delineando uno dei patrimoni musicali più importanti d’Italia. Sarà una serata comico musicale tra macchiette umoristiche, parodie a doppio senso e canzoni di autore. Il repertorio proposto sarà incentrato sulle canzoni del teatro di Varietà e di Avanspettacolo che va dal 1890, anno di inizio dell’attività del celebre Caffè Margherita di Napoli, agli anni ’20 ricco di “canzonette” equivoche, a volta perfino spudorate, che testimoniano l’evoluzione del costume e dei sentimenti dell’epoca, passando per il Cafè Chantant napoletano, dalla Sciantosa al Macchiettista senza dimenticare le più belle canzoni partenopee. Uno spettacolo “senza età” che incanta i bambini, fa sognare gli adulti ed entusiasma i meno giovani. Partecipano allo spettacolo due grandi soubrette del teatro Italiano Cosetta Gigli e Annalena Lombardi, il comico Matteo Micheli, la frizzante Paola Pacelli e il tenore Massimo Gentili. Presenta la serata Franco Bocci con la direzione musicale della serata di Stefania Casu al pianoforte. Prezzo promozionale speciale ferragosto euro 10. Prenotazione posti numerati al 338.5081221 oppure 3397768203. I biglietti sono disponibili il giorno stesso dello spettacolo presso la biglietteria di Villa Trossi ingresso da via Ravizza 76.

