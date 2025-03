Il Cammino del Jazz, il programma

Presentato presso l’Auditorium del Museo di storia naturale del Mediterraneo il progetto musicale a cura dell’Associazione Rasenna Music Art Il Cammino del Jazz, articolato su una serie di conferenze, concerti, pittura e fotografia che si terranno a Livorno e a Castagneto Carducci, nei mesi di marzo e aprile. Presenti alla conferenza stampa il musicologo Renzo Cresti, il musicista Giulio Boschi e il pittore Umberto Falchini,

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con Comune di Livorno, Provincia di Livorno, Comune di Castagneto Carducci, Fondazione Livorno, Museo di storia naturale del Mediterraneo. Lo scopo fondamentale del progetto è di divulgare i valori positivi della musica jazz, in ambito interdisciplinare e attraverso l’ascolto dal vivo.

Nel mese di marzo saranno proposti momenti di riflessione e di approfondimento su aspetti nodali del jazz, con tre conferenze aperte alla cittadinanza con valore di corso formativo per gli insegnanti di ogni ordine e grado, e per i quali si può usare la carta docente. Il coordinamento delle conferenze è a cura del musicologo Renzo Cresti. Ogni tematica sarà illustrata direttamente con ascolti dal vivo, con interventi studiati a hoc a cura del duo Rasenna Jazz Messengers con Max Fantolini, pianoforte, e Giulio Boschi, contrabbasso.

Cinque i concerti che si svolgeranno ad aprile, che ripercorrono le tappe tracciate nel corso di aggiornamento. Durante i concerti saranno proiettate immagini pittorico-fotografiche con pitture di Umberto Falchini e fotografie di Flavio Buzzini e Simona Simoncini.

Questo il programma completo:

Il Corso di formazione

Livorno – Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, Saletta Bianca, via Roma, 234

Sabato 22 marzo, ore 10.00-12.00

IL CONTRIBUTO DEL JAZZ NELLA MUSICA OCCIDENTALE

Relatore: prof. Renzo Cresti

L’importanza del Jazz seguendo il percorso della questione sociale, dei profili femminili, le blue singer, della third stream e delle nuove strade.

Renzo Cresti, musicologo, è uno dei maggiori Music Influencer internazionali, socio onorario della Società Italiana Musica Contemporanea, punto di riferimento per il mondo della musica classica contemporanea, del jazz e del rock progressive.

Giovedì 27 marzo, ore 15.30-17.30

L’IMPROVVISAZIONE JAZZISTICA

Relatore: Giulio Boschi

Il passaggio tra emozioni individuali e le modalità improvvisative attraverso un excursus storico e con un eventuale jam session dei corsisti.

Giulio Boschi, giovanissimo studia con Buster Williams, la leggenda del jazz, a Tuscia in jazz, dove riceverà otto nomination come miglior contrabbassista. Poi studierà con i più grandi jazzisti italiani al Conservatorio Paganini di Genova, laureandosi con 110 e lode in contrabbasso e composizione. Il carattere evocativo delle sue composizioni lo aveva fatto nominare pubblicamente dal critico Afo Sartori, poeta del jazz.. Seguirà la strada dell’interdisciplinarietà, grazie a numerose collaborazioni con artisti del pennello e del teatro. Pubblica il CD Note amiche e il CD Donchisciottando, con musica propria.

Sabato 29 marzo, ore 10.00-12.00

L’ARTE E LA MUSICA

Relatore: Umberto Falchini

Il tema del rapporto tra il linguaggio artistico e quello sonoro, svelandone gli intrecci interdisciplinari.

Questo terzo incontro è affidato al pittore Umberto Falchini, per inquadrare gli aspetti pluridisciplinari che coinvolgono la musica dal punto di vista artistico. Falchini porta sul campo la sua incredibile ed eclettica attività artistica. Espone nelle più prestigiose sedi in Italia e a livello internazionale, in Germania, in Cina e nelle sale del Museo Ermitage di San Pietroburgo. Ha attività come illustratore e incisore. È inoltre un instancabile studioso di storia dell’arte, ha all’attivo ben ventisette anni di conferenze, fatte su vari periodi e singoli artisti.

I Concerti

Sabato 5 aprile, ore 21.15

Livorno – Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, Saletta Bianca, via Roma, 234

TIGER RAG !

Triple Sec

Con Mattia Donati, voce, Claudio Laucci, pianoforte, Giulio Boschi, contrabbasso

Giovedì 17 aprile, ore 21.15

Livorno – Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, Saletta Bianca, via Roma, 234

DEDICHE

Rasenna Jazz Messengers

Con Max Fantolini, pianoforte, Giulio Boschi, contrabbasso

Giovedì 24 aprile, ore 21,15

Livorno – Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, Saletta Bianca, via Roma, 234

SYNTHESIS

Contrabboschi’s ensemble

Con Stefano Bergamaschi, tromba, Andrea Grillone, pianoforte,

Gianluca Salcuni, sax, Giulio Boschi, contrabbasso

Domenica 27 aprile, ore 17.30

Castagneto Carducci – Teatro Roma, via Gramsci, 3

DEDICHE

Rasenna Jazz Messengers

Con Max Fantolini, pianoforte, Giulio Boschi, contrabbasso

Mercoledì 30 aprile, ore 21.15

Castagneto Carducci – Teatro Roma, via Gramsci, 3

TIGER RAG !

Triple Sec

Con Mattia Donati, voce, Claudio Laucci, pianoforte, Giulio Boschi, contrabbasso

Per informazioni, iscrizione al corso e prenotazione biglietti e abbonamenti concerti: cell. 3291603145; [email protected] – In caso di maltempo saranno comunicate le eventuali modifiche delle modalità di svolgimento delle manifestazioni.

