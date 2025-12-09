Il Cerchio della Vita al Teatro Ordigno

Il gruppo capitanato dalla direttrice artistica Sara Del Vivo porterà in scena per la quinta volta "Il Cerchio della Vita", un musical in 2 atti ispirato alla celebre favola del Re Leone

Dopo il grande successo ottenuto con il musical “Dancing Queen”, la compagnia MSG (Musical Show Group) è pronta a tornare in scena con un altra produzione. Questa volta, il gruppo capitanato dalla direttrice artistica Sara Del Vivo porterà in scena per la quinta volta “Il Cerchio della Vita“, un musical in 2 atti ispirato alla celebre favola del Re Leone. Lo spettacolo sarà rappresentato al Teatro Ordigno di Vada, inserito nel cartellone della stagione teatrale. “Il Cerchio della Vita” è un musical che ha già conquistato il cuore del pubblico con la sua storia emozionale e le sue canzoni indimenticabili. La compagnia MSG è nota per le sue produzioni di alta qualità e “Il Cerchio della Vita” non fa eccezione. Con un cast di talenti e una regia esperta, lo spettacolo promette di essere un evento imperdibile per tutta la famiglia.

Un successo già consolidato

In città, “Il Cerchio della Vita” vanta di 4 sold out, un record che testimonia la popolarità e l’apprezzamento del pubblico per la compagnia MSG. “Per noi è un onore portare i nostri spettacoli fuori dalla città e condividere la nostra passione con il pubblico di Vada e dintorni”, afferma Sara Del Vivo, direttrice artistica di MSG. “Siamo felici di essere parte della stagione teatrale del Teatro Ordigno e di poter offrire ai nostri spettatori un’esperienza unica e indimenticabile. Lo spettacolo si terrà sabato 13 alle ore 17.15 al Teatro Ordigno di Vada. Non perdere l’occasione di assistere a questo spettacolo emozionale e divertente. Info e prenotazioni: 3387552067; 0586788373

Condividi:

Riproduzione riservata ©