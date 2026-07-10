Il cielo estivo. Tra le ali del cielo: il Triangolo Estivo tra miti e astronomia
Sabato 11 luglio alle 21, nell’Orto Botanico del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, in via Roma 234 a Livorno, si terrà l’evento “Il cielo estivo. Tra le ali del cielo: il Triangolo Estivo tra miti e astronomia” (ingresso a offerta libera)
Sabato 11 luglio alle 21, nell’Orto Botanico del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, in via Roma 234 a Livorno, si terrà l’evento “Il cielo estivo. Tra le ali del cielo: il Triangolo Estivo tra miti e astronomia” (ingresso a offerta libera), organizzato dall’Associazione Livornese Astrofili – A.L.A. nell’ambito del programma “Eventi Estate 2026” del Museo.
Al pubblico verrà illustrata la disposizone di stelle e costellazioi visibili nel cielo in questo periodo dell’anno, con particolare attenzione al Triangolo Estivo, formato dalle stelle Deneb, Vega e Altair, e alle costellazioni del Cigno, della Lira e dell’Aquila, intrecciando osservazione astronomica e racconto mitologico.
A guidare i partecipanti saranno Enrico Giorgi, per l’approfondimento scientifico, e Laura Furetta, che proporrà un viaggio tra miti e leggende legati alle costellazioni.
Dopo l’introduzione, il pubblico potrà osservare alcuni oggetti del profondo cielo attraverso i telescopi messi a disposizione dai soci A.L.A. Le immagini acquisite in tempo reale tramite camera CCD saranno inoltre proiettate su grande schermo, permettendo di apprezzare dettagli e colori spesso invisibili a occhio nudo. Un’occasione divulgativa e coinvolgente, pensata per appassionati, famiglie e curiosi, per scoprire il fascino dell’universo sopra Livorno.
La conclusione è prevista indicativamente tra le ore 23:00 e le 23:30.
Informazioni e prenotazioni Museo di Storia Naturale del Mediterraneo
dal lunedì al venerdì ore 9.00-12.00
tel 0586 266711/758
Orto botanico
Museo di Storia Naturale del Mediterraneo
Via Roma 234 – Livorno
Sabato 11 luglio 2026 ore 21.00
Riproduzione riservata ©
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