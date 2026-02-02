“Il Cinema della Maturità – Il Secolo breve” ai 4 Mori

Lunedì 9 febbraio, alle ore 21.30, al Cinema 4 Mori, via Pietro Tacca, 16, nuovo appuntamento con “Il Cinema della Maturità – Il Secolo breve”, progetto rivolto alle allieve e agli allievi delle scuole superiori della Provincia di Livorno. A essere proiettato sarà il film “La Marcia su Roma” di Dino Risi.

Introduce Lorenzo Roggio. Appassionato di cinema fin dall’infanzia dei film di Charlie Chaplin, Roggio, nato a Firenze nel 2000, si è diplomato alle superiori come operatore socio-sanitario, nel 2025 si è laureato in Storia del cinema con una tesi sull’Avventura di Michelangelo Antonioni. Sta frequentando il corso di laurea magistrale.

Il prezzo del biglietto per chi frequenta le scuole della provincia di Livorno è di 3 euro (studenti e insegnanti); per gli altri adulti (la rassegna è aperta anche a tutta la cittadinanza) è di 5 euro. Sarà offerto anche un aperitivo di benvenuto, dalle ore 20.45. Introduzione al film alle ore 21.20 (ai partecipanti sarà consegnata una scheda illustrativa).

La marcia su Roma è un film del 1962 diretto da Dino Risi. Siamo nel 1919. Domenico Rocchetti (Vittorio Gassman) é un reduce della guerra 1914-18 e, per impietosire i passanti e scroccare qualche centesimo, finge di essere stato decorato con una medaglia d’argento per il coraggio mostrato sul Fronte. Incontra Umberto Gavazza (Ugo Tognazzi), ex commilitone, e lo invita ad aderire al movimento fascista. I due s’imbattono nell’invasato capitano Paolinelli (Roger Hanin), alla guida di un manipolo di fascisti, e decidono di seguirlo. Finiscono in prigione per aver sostituito gli spazzini in sciopero e sono condannati a due anni di prigione dall’inflessibile giudice Milziade Bellinzoni (Howard Rubiens). Liberati dagli squadristi, partecipano con loro a diverse “azioni punitive” e, per vendicarsi di Bellinzoni, si recano a casa del giudice che, con grande dignità, accetta di bere dell’olio di ricino. Dopo una serie di disavventure e la morte di un poveraccio, Domenico e Ugo comprendono che il fascismo non è quel vento di libertà tanto auspicato e, sul finale, perplessi e preoccupati, vedono sfilare tra la folla, in trionfo, le camice nere.

Dino Risi (Milano 1916 – Roma, 2008) è stato un regista e sceneggiatore italiano, considerato uno dei massimi esponenti della commedia all’italiana. Tra i suoi film più famosi, oltre alla Marcia su Roma: Poveri ma belli, Una vita difficile, Il sorpasso, I mostri.

Il progetto, ideato da Massimo Ghirlanda, docente e storico del cinema, e Chiara Tognolotti che insegna Storia del cinema italiano presso l’Università degli Studi di Pisa, è realizzato dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Livorno, in collaborazione con il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa, il Centro Studi Commedia all’italiana, con il contributo di Castagneto Banca 1910.

Coordinamento didattico affidato al ricercatore Davide Tovani; i film sono introdotti da giovani laureati in cinema dell’Università.

