“Il Cinema della Maturità – Il Secolo breve”

Il tema scelto per questa prima rassegna è ‘Il Secolo breve’: tutti i film saranno proiettati i lunedì, alle ore 21.30; si tratta di otto capolavori del cinema italiano che affrontano snodi fondamentali della storia del Novecento

Prende il via lunedì 26 gennaio, al Cinema 4 Mori, via Pietro Tacca, 16, “Il Cinema della Maturità – Il Secolo breve”, progetto rivolto alle allieve e agli allievi delle scuole superiori della Provincia di Livorno, realizzato dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Livorno, in collaborazione con il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa, il Centro Studi Commedia all’italiana, con il contributo di Castagneto Banca 1910.

Il progetto, ideato da Massimo Ghirlanda, docente e storico del cinema, e Chiara Tognolotti che insegna Storia del cinema italiano presso l’Università degli Studi di Pisa. Il coordinamento didattico è stato af1idato al ricercatore Davide Tovani e i film saranno introdotti da giovani laureati in cinema dell’Università.

Il tema scelto per questa prima rassegna è ‘Il Secolo breve’: tutti i film saranno proiettati i lunedì, alle ore 21.30; si tratta di otto capolavori del cinema italiano che affrontano snodi fondamentali della storia del Novecento.

Il prezzo del biglietto per chi frequenta le scuole della provincia di Livorno è di 3 euro (studenti e insegnanti); per gli altri adulti (la rassegna è aperta anche a tutta la cittadinanza) è di 5 euro. Sarà offerto anche un aperitivo di benvenuto, dalle ore 20.45. Introduzione al film alle ore 21.20 (ai partecipanti sarà consegnata una scheda illustrativa).

Il primo )ilm in programma, lunedì 26 gennaio, sarà La Grande Guerra (1959) di Mario Monicelli.

Introduce Alice Chirico (Empoli, 2003), laureata in Discipline dello spettacolo e della comunicazione con una tesi sul cinema di Richard Linklater. Attualmente frequenta il corso di laurea magistrale “Comunicazione, media e tecnologie”. Collabora inoltre con la Consulta Giovanile di Livorno per la promozione di eventi culturali adatti soprattutto ai giovani.

Il film è un capolavoro assoluto del cinema italiano, stupendo affresco antimilitarista con un formidabile Gassman e il miglior Sordi di sempre (assieme a “Una vita difficile”). Oreste Jacovacci (Sordi), romano, e Giovanni Busacca (Gasman), milanese, sono due scansafatiche furbastri e vigliacchetti. Prima le tentano di tutte per imboscarsi quando gli altri vanno all’assalto, ma poi moriranno da eroi per non tradire la patria di fronte al nemico. Indovinatissima commistione di tragedia e commedia. Vincitore del Leone d’oro al Festival del Cinema di Venezia (ex aequo con Il generale Della Rovere di Roberto Rossellini) e candidato all’Oscar quale miglior pellicola straniera, il film si aggiudicò inoltre tre David di Donatello e due Nastri d’argento, ottenendo anche un enorme successo anche all’estero, soprattutto in Francia. Nel cast, tra gli altri, Silvana Mangano, Romolo Valli, Folco Lulli, Nicola Arigliano.

Questi gli altri film in programma:

Lunedì 9 febbraio

La marcia su Roma (1962)

di Dino Risi

introduce Lorenzo Roggio

Lunedì 23 febbraio

Il delitto Matteotti (1973) di Florestano Vancini introduce Francesca Vitiello

Lunedì 9 marzo Sacco e Vanzetti (1971) di Giuliano Montaldo

introduce Francesca Vitiello

Lunedì 23 marzo

Una giornata particolare (1977)

di Ettore Scola

introduce Alice Chirico

Lunedì 30 marzo Tutti a casa (1960) di Luigi Comencini

introduce Lorenzo Roggio

Lunedì 13 aprile

Roma città aperta (1945)

di Roberto Rossellini

introducono Alice Chirico e Francesca Vitiello

Lunedì 27 aprile

Una vita dif*icile (1961)

di Dino Risi

introduce Lorenzo Roggio

Condividi:

Riproduzione riservata ©