Il Circo Pitipù Show torna a Livorno: tre giorni di spettacolo al Parco Lions

data-start=”339″ data-end=”646″>Il Circo Pitipu Show della famiglia Mihaylov Orfei torna a Livorno per il quarto anno consecutivo, pronto a portare in città tre giornate all’insegna dello spettacolo, del divertimento e della tradizione circense. L’appuntamento è al Parco Lions, in via dell’Ardenza, dal 25 al 27 settembre.

Gli spettacoli sono in programma venerdì alle 17, mentre data-end=”754″>sabato e domenica alle 15.30 e alle 17.30. Per questa nuova tappa livornese il Pitipu Show propone un programma ricco di emozioni, con artisti internazionali provenienti da importanti realtà circensi di tutto il mondo.

Tra i protagonisti ci sarà il giovane Joshua Ukmar Chaves, giocoliere proveniente dalla Spagna, che parteciperà inoltre all’Italian Circus Talent Festival di Latina. Dal Portogallo arriverà invece Daniela Torralvo, ballerina specializzata nelle spettacolari evoluzioni con gli Hula Hoop. Spazio anche alle acrobazie al cerchio Lollipop, affidate a Michelle Mihaylov Orfei, mentre dalla Bulgaria arriverà il simpaticissimo clown Pippo, pronto a conquistare il pubblico con la sua comicità.

A completare lo spettacolo ci saranno inoltre le mascotte dei più famosi cartoni animati, pensate soprattutto per regalare ai bambini un momento di divertimento e meraviglia.

A presentare lo spettacolo sarà Michael Mihaylov Orfei, che quest’anno, a causa di un intervento alla spalla, non potrà esibirsi direttamente in pista. Sarà comunque protagonista dietro le quinte, occupandosi della regia e dell’organizzazione dello spettacolo.

Un filo rosso che porta dritto a Livorno

Particolarmente significativo è anche il legame della famiglia con la città. La direttrice del circo, Isabella Orfei, ha infatti origini livornesi da parte di madre. Sua madre Giovanna Papini, ancora giovanissima, lasciò Livorno a 18 anni per entrare nel mondo del circo, dove conobbe e sposò Oscar Orfei.

Una storia che lega dunque il mondo del circo alla città labronica da ben prima dell’arrivo del Pitipu Show e che rende, anno dopo anno, il ritorno a Livorno un appuntamento particolarmente sentito dalla famiglia.

“Il nostro spettacolo è adatto a tutte le età, dai più piccoli fino ai più grandi”, ricorda Michael Mihaylov Orfei. “È un’occasione per vivere qualcosa dal vivo, lontano dagli schermi e dalla quotidianità, riscoprendo la magia e l’emozione dello spettacolo circense”.

Il Circo Pitipu Show invita quindi livornesi e famiglie a trascorrere qualche ora insieme tra risate, acrobazie, musica, colori e meraviglia. Tre giorni per riscoprire il fascino del circo e, per la famiglia Mihaylov Orfei, ritrovare ancora una volta una città che fa parte della propria storia.