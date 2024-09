Il Circo Pitipu Show torna a Livorno

Il circo Pitipu Show (famiglia Mihaylov-Orfei) e il Cartoon Live (famiglia Bucci-Casu) presentano un classico spettacolo circense con equilibristi, acrobati, bolle di sapone e con le mascotte dei cartoni più famosi e conosciuti da tutti i bambini

Dopo il grande successo dello scorso anno torna con un nuovo spettacolo imperdibile al Parco Lions – La Rosa, in via dell’Ardenza, dal 27 al 29 settembre, il Circo Pitipu Show con spettacoli in programma venerdì 27 settembre alle 17, sabato 28 settembre alle 16 e alle 18 e domenica 29 settembre ancora con un doppio appuntamento alle 16 e alle 18.

Il circo Pitipu Show (famiglia Mihaylov-Orfei) e il Cartoon Live (famiglia Bucci-Casu) presentano un classico spettacolo circense con equilibristi, acrobati, bolle di sapone e con le mascotte dei cartoni più famosi e conosciuti da tutti i bambini. Ci saranno infatti Minnie e Topolino, Masha e Orso, Elsa e Olaf, Minions, Bing e il grandissimo King Kong, che faranno ingresso nella pista a salutare tutti i bambini intervenuti.

Ci sarà da trascorrere un’ora diversa dalle altre, staccando dalla quotidianità e dalla tecnologia di oggi per ritornare tutti quanti insieme bambini. Lo spettacolo è adatto a tutte le età

Condividi:

Riproduzione riservata ©