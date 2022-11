Il Circolo Arci “Le mi’ Bimbe” spegne le candeline

Il Circolo Arci "Le mi' Bimbe" con sede in via della Gherardesca 30, è lieto di rendere partecipe tutta la cittadinanza alla festa per il settimo anniversario dell'attività. Appuntamento sabato 19 alle 20 per una cena sociale

Il Circolo Arci “Le mi’ Bimbe” con sede in via della Gherardesca 30, è lieto di rendere partecipe tutta la cittadinanza alla festa per il settimo anniversario dell’attività. Appuntamento sabato 19 alle 20 per una cena sociale.

Programma:

– Presentazione idee e progetti

– Programma ed attività svolte attualmente nel circolo

– Saranno inoltre presenti i dirigenti delle varie attività sociali e culturali chi si tengono al circolo

E’ gradita la prenotazione al numero: 339-4422048. La serata sarà allietata da intrattenimenti vari.

Condividi: