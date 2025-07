Il comico Marco Cavazza a Villa Trossi

Il titolo "Rosso di sera" è già tutto un programma e preannuncia una serie infinita di gags tra le quali Marco si destreggia con abilità da fuoriclasse

Grandissima attesa per il nuovo spettacolo del comico Marco Cavazza che andrà in scena in esclusiva il 24 luglio alle ore 21,30 sul palco della splendida Villa Trossi. Il titolo “Rosso di sera” è già tutto un programma e preannuncia una serie infinita di gags “incandescenti”, tra le quali Marco si destreggia con abilità da fuoriclasse. Arriva a Livorno dopo diverse tappe italiane tra le quali Milano, Torino, Roma, Napoli e Modena, dove è finalista al “Festival della Comicità Italiana”. Dopo un promettente inizio carriera in qualità di attore in alcuni cortometraggi per la regia di Federico Moccia e Stefano Reali e un debutto sul piccolo schermo con “Love Dilemma” una serie per teenager, si è perfezionato nei suoi monologhi comici. Dall’esordio nei club fino ad arrivare al laboratorio di Zelig e successivamente nel cast di “Open Mic in Tour” (programma tv prodotto da Comedy Central, canale di riferimento per la stand up comedy in Italia). Nel suo repertorio apre uno sguardo sempre attento a quello che succede intorno a lui con un ironia pungente e una vena dissacrante che costituisce il suo calibro artistico, con la tipica “toscanità” a fare da “padrona”. Con “Rosso di Sera” mixa le sue vicissitudini di vita quotidiana a temi di grande attualità, come la gestione dell’emergenza climatica, le guerre e i problemi del mondo del lavoro, oltre a cercare risposte a interrogativi e capire “perché durante le ore più calde vogliono farci stare all’ombra e bere molta acqua? Saranno forse le lobby degli ombrelloni e delle acque minerali a volere questo?” Un monologo che vuol fare riflettere, ma anche ridere.

Appuntamento immancabile per rigenerare lo spirito!

24 Luglio – ore 21:30 a Villa Trossi con “Rosso di Sera”.

Prenotazione biglietti via whatsapp al 338-5081221.

La biglietteria apre alle 20,30 la sera dell’evento.

Ingresso euro 12

La prenotazione da diritto al posto assegnato.

