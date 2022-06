Il “Concerto al femminile” evento inaugurale della stagione estiva del Museo di Storia Naturale

Concerto organizzato da Soroptimist il 21 giugno al Museo, in collaborazione con Accademia degli Avvalorati. Il ricavato verrà utilizzato per i progetti a sostegno dei profughi provenienti dall’Ucraina. Prima parte dello spettacolo dedicata a Palmira Orso, musicista livornese della prima metà dell’800 e pioniera della direzione di orchestra al femminile in Italia