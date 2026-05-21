Il Conservatorio Mascagni a Suoni e parole nelle colline

Domenica 24 maggio torna l’iniziativa organizzata dagli scout livornesi nella cornice di Villa Cristina, in Valle Benedetta: concerto del Conservatorio Mascagni, pranzo nel verde e raccolta fondi per la valorizzazione della zona

Torna domenica 24 maggio l’appuntamento con “Suoni e parole nelle colline”, l’iniziativa ospitata nella suggestiva cornice di Villa Cristina, in località Corbolone (Valle Benedetta), immersa nel verde delle colline livornesi. L’evento è organizzato dalle associazioni scout di Livorno (Agesci e Cngei) in collaborazione con l’Associazione Valle Benedetta e la Parrocchia di San Giovanni Gualberto, con il patrocinio del Comune di Livorno. Alla giornata prenderanno parte anche i club Lions di Livorno e l’Associazione Amici del Cuore. Protagonista musicale dell’edizione 2026 sarà il Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno, che presenterà un concerto diretto dal M° Chiara Morandi, con l’Ensemble strumentale preparato dal M° Marco Nesi e l’Orchestra d’archi del Conservatorio guidata dalla stessa Chiara Morandi. Villa Cristina, gestita da oltre trent’anni dagli scout livornesi, rappresenta uno dei luoghi più suggestivi del territorio collinare cittadino. La struttura è raggiungibile a piedi attraverso un percorso naturalistico che parte dal Tiro a Volo del Corbolone oppure dal centro della Valle Benedetta, con una camminata di circa 45 minuti in entrambi i casi. Nel corso della giornata sarà possibile pranzare sul posto grazie ai prodotti messi a disposizione da Locas Livorno, UniCoop Tirreno, The King of Pasta e Pasticceria Cristiani, accompagnati dai vini Assuli e dalla birra del Birrificio Clandestino. Il servizio sanitario sarà garantito dalla SVS di Livorno. Come da tradizione, l’organizzazione sarà curata dagli scout livornesi, che raccoglieranno offerte destinate alla manutenzione e alla valorizzazione della zona, a beneficio della collettività.

Per partecipare è richiesta la prenotazione tramite e-mail all’indirizzo [email protected] oppure via WhatsApp al numero 327 1324522.

In particolare, chi desidera partecipare al pranzo è invitato a comunicarlo anticipatamente per facilitare l’organizzazione dell’accoglienza.

Per le persone con difficoltà di deambulazione sarà disponibile un servizio navetta dal parcheggio del Tiro a Volo alle ore 12.00 e 14.00, con rientro al termine della manifestazione.

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