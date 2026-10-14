Il Conservatorio Mascagni investe in ricerca: al via il terzo ciclo di dottorati AFAM

Il Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno rafforza il proprio impegno nell’alta formazione e nella ricerca scientifica e artistica

Il Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno rafforza il proprio impegno nell’alta formazione e nella ricerca scientifica e artistica. È stato infatti pubblicato, in data 13 ottobre, il bando per l’ammissione al XLII ciclo del dottorato di ricerca AFAM in Musica, scienze cognitive e nuove tecnologie: modelli interdisciplinari per la performance, realizzato in forma associata con il Conservatorio “Rinaldo Franci” di Siena.

L’avvio del nuovo ciclo segna il terzo anno di un percorso che testimonia la volontà del Mascagni di consolidare il proprio ruolo nel sistema dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, sviluppando attività di ricerca di livello dottorale e rafforzando un virtuoso dialogo tra formazione musicale, innovazione tecnologica e ricerca interdisciplinare.

Il dottorato, della durata di tre anni, mette a disposizione quattro borse di studio e si propone di approfondire la performance musicale nelle sue molteplici dimensioni: dall’esecuzione alla composizione, dall’improvvisazione alla didattica, fino all’impiego delle nuove tecnologie e allo studio dei processi sensoriali, percettivi ed emotivi legati all’esperienza musicale.

Un ambito di ricerca innovativo, nel quale le competenze artistiche e musicali dialogano con le neuroscienze, la bioingegneria e le scienze sociali. Tra i temi affrontati figurano la percezione della musica, l’integrazione multisensoriale, il rapporto tra musica e movimento, la sincronizzazione e le possibili applicazioni della ricerca musicale in ambito clinico, insieme alla sperimentazione compositiva e all’utilizzo di tecnologie immersive.

«La possibilità di proporre dottorati di ricerca rappresenta un passaggio importante per un’istituzione come il nostro Conservatorio, che ha nella formazione artistica il proprio fondamento ma guarda con sempre maggiore attenzione alla produzione di conoscenza e all’innovazione. Vogliamo offrire ai giovani ricercatori un contesto nel quale la pratica musicale possa incontrare le metodologie scientifiche, aprendo nuove prospettive di studio e di sperimentazione» , dichiara il Presidente del Conservatorio Mascagni, Emanuele Rossi.

Il valore del progetto risiede anche nella rete di collaborazioni che lo sostiene. Accanto al Conservatorio “Rinaldo Franci” di Siena, partner del percorso dottorale, il corso si avvale infatti della partecipazione di docenti e ricercatori dell’Università di Pisa, dell’Università di Siena, della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e della Scuola Normale Superiore di Pisa. Una rete che favorisce l’incontro tra competenze e metodologie differenti, creando occasioni di confronto e ricerca condivisa tra istituzioni dell’alta formazione musicale, università ed enti di ricerca.

«Siamo orgogliosi che il Mascagni prosegua e consolidi questo percorso, che contribuisce a qualificare sempre più il Conservatorio come un’istituzione capace di coniugare la propria vocazione artistica con le funzioni di ricerca e alta formazione proprie del sistema universitario. Il dottorato non è soltanto un’opportunità per chi intende intraprendere un percorso di ricerca: è anche uno strumento per costruire relazioni solide con il mondo accademico e scientifico, valorizzare le competenze presenti sul territorio e rafforzare il ruolo del Conservatorio Mascagni», sottolinea il Direttore del Conservatorio, Federico Rovini.

Le domande di ammissione dovranno essere presentate esclusivamente attraverso il Portale Didattica del Conservatorio entro le ore 12 del 5 novembre 2026. Il bando completo, con i requisiti di partecipazione e le modalità di selezione, è consultabile sul sito del Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno.

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