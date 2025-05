Il Conservatorio Mascagni ospita il pianista Emanuele Nazzareno Piovesan

Il giovane pianista Emanuele Nazzareno Piovesan sarà in concerto sabato 24 maggio alle ore 16:30 presso l’Auditorium “Cesare Chiti” (ingresso libero).

Il Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno è lieto di ospitare, nell’ambito dello scambio istituzionale con il Conservatorio “Giacomo Puccini” di Gallarate, il giovane pianista Emanuele Nazzareno Piovesan, in concerto sabato 24 maggio alle ore 16:30 presso l’Auditorium “Cesare Chiti” (ingresso libero).

Frutto di una proficua collaborazione tra le due istituzioni, l’iniziativa coordinata per quanto riguarda il Mascagni dal M° Giovanni Nesi, prevede annualmente la circuitazione di studenti meritevoli: un pianista del Mascagni si esibisce a Gallarate, e uno del “Puccini” viene ospitato a Livorno. Un’occasione preziosa per valorizzare il talento e l’impegno dei giovani musicisti che, con passione e dedizione, si formano nel panorama della Musica Classica in Italia.

Emanuele Nazzareno Piovesan, nato a Gallarate nel 2006, è attualmente allievo del M° Irene Veneziano presso il Conservatorio “Puccini” di Gallarate. Ha già ottenuto oltre venti primi premi in concorsi pianistici nazionali e internazionali, tra cui spiccano il Premio Assoluto al Concorso Internazionale di Pianoforte Città di Nizza, il Premio Crescendo di Firenze e il prestigioso Premio Speciale Duca di Noto a Caserta. Finalista al Concorso Internazionale Cesar Franck di Bruxelles, si è esibito in importanti sale in Italia e all’estero, collaborando anche con orchestre e in formazioni cameristiche.

Il programma del concerto abbraccia alcune delle vette più alte del repertorio pianistico: dalla Sonata op. 27 n. 1 di Beethoven, passando per Ravel, Liszt e Chopin, fino alla Sonata n. 4 op. 29 di Prokofiev, offrendo un percorso musicale ricco di emozioni e virtuosismo.

Il Conservatorio “Mascagni” rinnova così il proprio impegno nella promozione culturale e musicale, favorendo occasioni di scambio, crescita e apertura tra studenti e istituzioni del territorio nazionale.

Condividi:

Riproduzione riservata ©