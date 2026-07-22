Il Conservatorio Mascagni porta la musica nel bosco

Venerdì 24 luglio gli studenti del Conservatorio di Livorno si esibiranno al Museo del Bosco in un suggestivo anfiteatro naturale. In programma brani di Bach, Morricone, Piazzolla e Holst, preceduti da una visita guidata dedicata alla storia dei carbonai

Venerdì 24 luglio il Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno sarà protagonista di “Bosco in canto”, il concerto in programma alle ore 18.30 presso il Museo del Bosco, in località Monte Bufalaio (via della Cerreta, Sassetta), suggestivo museo a cielo aperto dedicato alla memoria e alla cultura dei carbonai. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Giovani Sassetta, si svolgerà in un vero e proprio anfiteatro naturale, circondato dagli alberi e dal silenzio del bosco, offrendo al pubblico un’esperienza di ascolto in un contesto di grande fascino paesaggistico. Il concerto avrà una durata di circa un’ora e si terrà senza amplificazione, valorizzando pienamente l’acustica naturale del luogo. Prima dell’esibizione, alle ore 17.30, sarà possibile partecipare a una visita guidata del Museo del Bosco, alla scoperta della storia e delle tradizioni legate alla vita dei carbonai. Ad esibirsi saranno due ensemble formati da studenti del Conservatorio Mascagni: il Quartetto di Ottoni, composto da Gabriele Quirino e Zeno Carletti (trombe), Kevin Rinaldo (corno) e Leonardo Tusi (trombone), e il Quartetto di Sassofoni, formato da Luca Tarizzo, Aurora Gaggioli, Sara Greco e Leonardo Carbone. Il programma musicale proporrà un percorso che attraversa epoche e stili differenti. Il Quartetto di Ottoni interpreterà musiche di Johann Sebastian Bach, Giovanni Gabrieli, Jeremiah Clarke, John Dowland, Gustav Holst e un medley dedicato alle colonne sonore di Ennio Morricone. Il Quartetto di Sassofoni eseguirà invece pagine di Jean Françaix, Roberto Di Marino, Astor Piazzolla, Jean-Baptiste Singelée, oltre a un medley dedicato a Ennio Morricone e alla celebre Aria sulla quarta corda di Johann Sebastian Bach. A chiudere il concerto sarà l’esibizione congiunta dei due ensemble sulle note di Chinese Raggae di Jean Matitia, nell’arrangiamento del maestro Marco Vanni. L’evento rappresenta un’ulteriore occasione per valorizzare il talento degli studenti del Conservatorio Mascagni, portando la musica fuori dai tradizionali spazi concertistici e creando un dialogo diretto tra patrimonio naturale, storia del territorio e formazione musicale.

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