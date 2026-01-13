Il Conservatorio Mascagni presenta il Recital di Francesco Gorreri

Il giovane pianista interpreterà un programma che attraversa pagine di Mozart, Liszt e Debussy, offrendo al pubblico un percorso tra classicismo e virtuosismo romantico

Il Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno presenta il Recital di Francesco Gorreri, secondo appuntamento della rassegna “Il Sabato del Mascagni”, giunta nel 2026 alla quarta edizione e in programma ogni sabato dal 10 gennaio al 18 aprile all’Auditorium “Cesare Chiti”, con ingresso libero. Il giovane pianista interpreterà un programma che attraversa pagine di Mozart, Liszt e Debussy, offrendo al pubblico un percorso tra classicismo e virtuosismo romantico. La rassegna, sotto la direzione artistica del M° Giovanni Nesi, è dedicata alla valorizzazione dei migliori allievi del Conservatorio e si avvale quest’anno dell’importante partnership con Laviosa Foundation, fondazione attiva sul territorio nella promozione di formazione, lavoro, inclusione e sostenibilità. “Il Sabato del Mascagni” si conferma così come uno dei principali appuntamenti musicali cittadini, capace di coniugare alta formazione, qualità artistica e apertura al pubblico.

“Il Sabato del Mascagni” – Recital I

Francesco Gorreri, pianoforte

Sabato 17 gennaio 2026 | ore 16.30

Auditorium “Cesare Chiti” – Conservatorio “Pietro Mascagni”, Livorno

Ingresso libero

Note biografiche su Francesco Gorreri

Nel 2022 si diploma presso il Liceo Musicale “Niccolini-Palli” di Livorno con il massimo dei voti in pianoforte sotto la guida del Maestro Scilla Lenzi. Nel 2025 consegue il diploma accademico di primo livello in pianoforte presso il Conservatorio Mascagni di Livorno, sotto la guida dei Maestri Maurizio Baglini e Alessandro Gagliardi. Attualmente frequenta il biennio accademico di pianoforte nella classe del Maestro Alessandro Gagliardi. Ha partecipato a masterclass e concorsi pianistici ottenendo numerosi riconoscimenti: nel 2019 ha conseguito il 3° Premio al Concorso “Città di San Vincenzo”, nel 2021 il 2° Premio con votazione 92/100. Nel 2022 vince il primo premio assoluto con 100/100 al concorso “Città di Scandicci” con l’interpretazione della celebre ballata op. 23 di F. Chopin. Fin da giovanissima età ha dimostrato una spiccata sensibilità musicale e una solida padronanza dello strumento, unendo rigore interpretativo, naturalezza espressiva e senso del fraseggio, senza rinunciare a leggerezza e comunicatività.

Svolge una costante attività musicale come solista, camerista e pianista accompagnatore, collaborando con strumentisti e cantanti in ambito concertistico e accademico. Ha registrato brani di celebri compositori (Bach, Beethoven, Chopin ecc.) e compositori livornesi. Ha contribuito alla realizzazione di filmati e ha partecipato al progetto SIAE “Dal pentagono al pentagramma”. Studia organo presso l’IDMS di Firenze sotto la guida del M° Umberto Cerini, con particolare attenzione al repertorio tedesco di J. S. Bach. Svolge attività di organista in occasione di matrimoni, cerimonie e importanti celebrazioni. Studia inoltre canto privatamente.

