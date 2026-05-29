Il Conservatorio Mascagni protagonista del concerto del 2 giugno

Il 2 giugno l’Orchestra di fiati del Conservatorio si esibirà in Piazza Unità d’Italia insieme alla Banda della Folgore e alla Fanfara dell’Accademia Navale. Un grande evento musicale a ingresso libero per celebrare l’80° anniversario della Repubblica e il 78° della Costituzione

Il Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno sarà tra i protagonisti delle celebrazioni cittadine per l’80° Anniversario della Repubblica Italiana e il 78° Anniversario della Costituzione, in programma martedì 2 giugno alle ore 19 in Piazza Unità d’Italia. Per l’occasione l’Orchestra di fiati del Conservatorio prenderà parte a un grande ensemble composto dalla Banda della Brigata Paracadutisti “Folgore” di Pisa e dalla Fanfara dell’Accademia Navale di Livorno, diretto dal M° Franco Impalà e dal M° Francesco Tarantino. Il programma musicale attraverserà alcune delle pagine più celebri del repertorio italiano e internazionale, con musiche di Giuseppe Verdi, Nino Rota, Ennio Morricone, Vangelis e Pietro Mascagni, includendo brani come la Marcia trionfale da Aida, Amarcord, Chariots of Fire, l’Intermezzo da Cavalleria Rusticana e Con te partirò. “Essere presenti in piazza, nell’appuntamento centrale organizzato dalla città per una giornata così significativa, rappresenta per noi motivo di grande orgoglio – sottolinea il presidente del Conservatorio Mascagni, Emanuele Rossi. Questa iniziativa testimonia ancora una volta il valore della collaborazione tra istituzioni, elemento fondamentale per costruire percorsi culturali condivisi e rafforzare il legame tra il Conservatorio e la città. Grande merito va attribuito al Signor Prefetto Giancarlo Dionisi, che ha fortemente voluto coinvolgere anche quest’anno il Mascagni, dopo aver ospitato lo scorso novembre l’inaugurazione dell’anno accademico del Conservatorio all’interno del Palazzo del Governo”. “Partecipare a un evento di questa portata significa offrire ai nostri studenti un’importante opportunità artistica e una occasione di prendere parte a un momento istituzionale altamente significativo come l’80° anniversario della nostra Repubblica – aggiunge il direttore Federico Rovini. Il confronto e la collaborazione con realtà di alto profilo come la Banda della Folgore e la Fanfara dell’Accademia Navale rappresentano un’esperienza preziosa, che valorizza il lavoro quotidiano svolto all’interno del Conservatorio”. Il concerto sarà a ingresso libero e si inserisce nel programma ufficiale delle celebrazioni promosse da Prefettura, Comune e Provincia di Livorno.

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