Il Consiglio di Zona 4 presenta la prima edizione di Scopaia in festa

Dalle ore 10 alle ore 23 di domenica 28 settembre piazza Europa si animerà con bancarelle dei commercianti del quartiere, giochi, musica e le visite mediche gratuite grazie alla presenza della Svs

E’ con grande piacere che il Consiglio di Zona 4, con la partecipazione dell’associazione territoriale Arci e il patrocinio del Comune, presenta la prima edizione dell’evento Scopaia in festa che si terrà il 28 settembre dalle ore 10 alle ore 23. Durante l’intera giornata ci saranno vari eventi. Inoltre dalle 10 alle 13 sarà presente la Svs con visite gratuite su prenotazione. “Auspichiamo che questa sia la prima tra tante di iniziative dirette a valorizzare e incrementare la cosiddetta vita di quartiere con i suoi esercizi di vicinato che da sempre sono essenziali e fondamentali per gli scopi che ci siamo prefissati come Consiglio di Zona”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©