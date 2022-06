Il coro Del Corona in Canaviglia con “Il Motore della Musica”

Giovedì 16 giugno alle 21 all’interno della fantastica cornice della Fortezza Vecchia, a cura di Menicagli Pianoforti Srl (piazzale dei Marmi) il Coro Polifonico Rodolfo Del Corona nella Sala Canaviglia (Ingresso – 5€) si esibirà con “Il Motore della Musica”.

In principio era solo la parola a dettare i tempi del canto, e la musica fluiva libera da vincoli di durata. Poi il senso della pulsazione ha cambiato le cose ed ha donato a parola e musica una forza nuova, propulsiva e aggregante, estroversa e insieme intima, legata com’è al nostro battito interiore. Il ritmo è il motore della musica: disegna il tempo, determina la velocità e attraverso i secoli assume modi e forme sempre nuove ma sempre solidamente legate a quella pulsazione, a quel battito interno che – immutato – scavalca le epoche.

Dal medioevo al gospel, passando per la polifonia, il tango e la futurista Fuga Geografica, per giungere alla caleidoscopica Messa Jazz di Steve Dobrogosz, sintesi e culmine di questo viaggio nel tempo a tutta velocità. Un percorso atipico e coinvolgente alla scoperta del ritmo nella polifonia vocale: atipico nell’accostamento di stili apparentemente lontanissimi tra loro; coinvolgente nel dipanarsi del filo invisibile che lega i brani proposti, con lo stile brioso tipico delle proposte del Coro Del Corona, a cui si unisce per questa occasione un ensemble strumentale formato da archi e pianoforte.

Pianoforte – Massimiliano Grazzini

Violino – Giovanna Pieri Buti

Violino – Eleonora Mugnaini

Viola – Marta Degl’Innocenti

Violoncello – Elisabetta Casapieri

Contrabbasso – Michele Roffi

Direttore – Luca Stornello

