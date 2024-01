Il coro di voci bianche “Euphonios” in Fortezza Vecchia

Domenica 4 febbraio alle ore 16.30 nella suggestiva cornice della Sala Canaviglia della Fortezza Vecchia si terrà il concerto del Coro di voci bianche “Euphonios” di Prato, formazione composta da 13 elementi di età tra gli 8 e d i 11 anni e diretta dal M° Andrea Bochicchio, con al pianoforte il M° Lorenzo Biso

Nuovo appuntamento con la XX Rassegna di polifonia Città di Livorno. Domenica 4 febbraio alle ore 16.30 nella suggestiva cornice della Sala Canaviglia della Fortezza Vecchia si terrà il concerto del Coro di voci bianche “Euphonios” di Prato, formazione composta da 13 elementi di età tra gli 8 e d i 11 anni e diretta dal M° Andrea Bochicchio, con al pianoforte il M° Lorenzo Biso; la Rassegna ha sempre guardato con attenzione alla coralità giovanile e molti cori di giovani si sono succeduti negli anni, ma questa è la prima volta che viene presentato un coro di voci bianche. Il concerto è l’evento culminante del consueto momento formativo, quest’anno rivolto appunto ai direttori di cori scolastici e di voci bianche, che vede la prestigiosa presenza del docente M° Luigi Leo, una vera autorità in materia sia come direttore che come docente. Il corso, oltre al consolidato e fondamentale sostegno di ACT – associazione cori della toscana, quest’anno riceve anche il patrocinio di Feniarco, l’associazione nazionale che raccoglie tutta la coralità italiana, e che riconosce in questo modo il valore formativo dell’iniziativa. L’intento, nell’idea del direttore artistico Luca Stornello, è quello di alimentare la qualità del lavoro nella scuola fin dagli inizi, fino dall’età infantile, in modo da liberare il grande potenziale della musica come strumento di crescita della persona, indipendentemente dal farne o meno una professione.

Il concerto vedrà nella prima parte alternarsi alla direzione gli allievi corsisti, mentre nella seconda parte il coro Euphonios verrà diretto dal proprio Maestro Andrea Bochicchio, con un programma di particolare interesse e varietà incentrato su composizioni di autori italiani specificatamente rivolte alla coralità infantile. L’ingresso è libero.

Polifonia e Solidarietà, al termine dei concerti della Rassegna, la Fondazione Caritas Livorno e la Caritas Livorno presenteranno progetti da loro promossi a favore di tutti coloro che nel nostro territorio vivono situazioni di disagio.

Il 4 febbraio sarà la volta del progetto mensa, che offre un pasto caldo completo, ogni giorno, a circa 150 persone, anche con consegna a domicilio per chi non può recarsi alla mensa del Villaggio della Carità.

Condividi:

Riproduzione riservata ©