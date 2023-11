(1) Allegati (1) IL PROGRAMMA

Il Coro “Florilegium Vocis” per il secondo appuntamento della Rassegna di Polifonia “Città di Livorno”

La stagione di eventi di polifonia vocale, organizzata dal Coro “R. Del Corona” con la direzione artistica di Luca Stornello, e sostenuta dal Comune di Livorno e da una lunga lista di soggetti pubblici e privati, si è distinta negli anni per la grande attenzione alla qualità delle proposte, sempre premiate dall’attenzione del pubblico. L’ingresso è gratuito

Secondo appuntamento con la Rassegna di Polifonia “Città” di Livorno”, che quest’anno festeggia il traguardo della XX edizione. La stagione di eventi di polifonia vocale, organizzata dal Coro “R. Del Corona” con la direzione artistica di Luca Stornello, e sostenuta dal Comune di Livorno e da una lunga lista di soggetti pubblici e privati, si è distinta negli anni per la grande attenzione alla qualità delle proposte, sempre premiate dall’attenzione del pubblico. In questa occasione potremo ascoltare, sabato 2 dicembre alle ore 21 presso la Chiesa di San Ferdinando, in piazza del Luogo Pio, il concerto del Coro pugliese “Florilegium Vocis” diretto dal M° Sabino Manzo.

Il programma presenta una interessante alternanza tra la lauda medievale e la musica contemporanea, alla ricerca di sinergie ed assonanze, con la suggestione dei testi della poetessa barese Maria Pia Latorre. Citando il M° Manzo, “…una straordinaria opportunità di ascolto di due mondi musicali apparentemente lontani e distinti come lo possono essere le laudi cortonesi e la musica corale contemporanea. Da questo, se pur strano incontro, nasce un percorso di intenti musicali ed emozionali: i testi sacri dei brani eseguiti e le letture poetiche della poetessa Maria Pia Latorre di Bari, ci permetteranno di entrare in un mondo di sensazioni dove musica e parola si fondono in un unico abbraccio”.

L’ensemble barese è uno dei gruppi di riferimento della coralità dell’Italia meridionale, con una attività di grande rilievo a livello nazionale che unisce alla grande qualità musicale una raffinata attenzione alle proposte dei programmi, frutto di una costante ricerca portata avanti dal M° Manzo. Da segnalare le numerose produzioni discografiche tra le quali spiccano quelle dedicate ai compositori pugliesi.

Appuntamento quindi per sabato 2 dicembre alle ore 21 a San Ferdinando. L’ingresso è gratuito.

Florilegium Vocis Choir – L’ensemble vocale attivo dal 2000, è tra gli ensemble di riferimento della coralità pugliese. Da tempo impegnato in attività concertistica e nello studio del repertorio corale sacro e profano a cappella e concertato, è stato invitato a numerosi Festival e Rassegne Nazionali ed Internazionali, con grandi riscontri di critica e pubblico. Dal 2015, ha realizzato, con l’Orchestra barocca S. Teresa dei Maschi, prime esecuzioni in Puglia di grandi opere barocche storiche: Bach Johannes Passion, Oratori di Pasqua e Natale; Monteverdi Vespro della Beata Vergine, Handel Messiah. Importante l’impegno nella ricerca ed esecuzione di musica di autori pugliesi inedita: Fago Salmi e Magnificat; Nenna, Felis, Radesca villanelle e madrigali; Cafaro Responsori. Dallo stesso anno è nata la collaborazione con l’Etichetta discografica Toccata Classics di Londra per la registrazione di una collana di produzioni dedicate agli autori pugliesi.

