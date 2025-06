Il Coro Garibaldi d’Assalto in concerto al Mascagni per ricordare Maria Torrigiani

"Con Maria cantavamo, studiavamo, ma giocavamo anche: ci sfidavamo a riconoscere gli autori dei brani. Lei diceva Questo è Schubert! E io rispondevo No, è Haydn! Era un modo tenero e vivo di imparare insieme". Il concerto è promosso dal Conservatorio dove Maria ha lavorato come responsabile della comunicazione. Appuntamento sabato 21 giugno alle ore 16.30 ad un anno dalla sua scomparsa

di Giulia Bellaveglia

Nel giorno simbolico della Festa della Musica, sabato 21 giugno alle ore 16:30, l’Auditorium Chiti del Conservatorio Pietro Mascagni ospiterà un evento speciale: il concerto del Coro Garibaldi d’Assalto in memoria di Maria Torrigiani ad un anno dalla sua scomparsa. Un’occasione carica di emozione per ricordare una donna che ha unito rigore musicale, passione popolare e impegno civile. L’ingresso è libero e gratuito e il programma, costruito intorno a canti popolari, sociali e di lotta, sarà accompagnato da brevi introduzioni curate dalla docente Laura Bastogi. “Ci siamo chiesti come renderle omaggio – spiega – e alla fine abbiamo pensato che la forma più autentica fosse attraverso la musica, quella che lei studiava con rigore ma viveva con amore, anche in contesti informali e amatoriali come il nostro gruppo. Ci sarà spazio per i ricordi, per i brani che lei amava e per la coralità, che è poi l’anima del gruppo. Farlo proprio al Mascagni, dove tutto per lei aveva un senso profondo, è la cosa più bella che potessimo immaginare”. Maria Torrigiani è stata una figura centrale della cultura livornese, capace di spaziare dal canto lirico alla ricerca etnomusicale, fino alla fondazione, nel 2012, del Coro Garibaldi d’Assalto insieme a Marco Del Giudice ed Edoardo “Pardo” Fornaciari: “Scegliemmo il nome per le Brigate Garibaldi – ricorda Fornaciari – in cui combatterono i nostri familiari. Con Maria cantavamo, studiavamo, ma giocavamo anche: ci sfidavamo a riconoscere gli autori dei brani. Lei diceva Questo è Schubert! e io rispondevo No, è Haydn!. Era un modo tenero e vivo di imparare insieme”. Il concerto è promosso dal Conservatorio, dove Torrigiani ha lavorato come responsabile della comunicazione. “L’ho ritrovata proprio qui – racconta il direttore Federico Rovini –, al mio rientro a Livorno. Era innamorata dell’istituto, pronta a dare tutto perché fosse rappresentato alla perfezione. Collaborare con lei, anche se purtroppo per poco, è stato un privilegio”. Anche il presidente Emanuele Rossi condivide un legame personale e artistico. “Ho conosciuto Maria da giovane – dice –, suonavamo insieme nel Piccolo Insieme. Era una stagione vivace e intensa. Negli anni ho avuto modo di lavorare con lei e di apprezzarne la professionalità e il senso delle istituzioni. Siamo grati agli organizzatori per aver scelto l’auditorium per questo omaggio così sentito”.

