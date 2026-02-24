Il Coro Giovanile Toscano chiude fuori programma la Rassegna di Polifonia

Appuntamento per sabato 28 Febbraio alle ore 19 presso la Chiesa di San Jacopo in Acquaviva. Ingresso libero

Appuntamento fuori programma per la XXII Rassegna di Polifonia Città di Livorno, che – dopo il successo dell’ultimo concerto dell’ensemble tedesco “Mehr als 4” – accoglie in calendario un ulteriore evento, grazie alla sinergia tra l’associazione Coro Del Corona, con la direzione artistica di Luca Stornello, e ACT – Associazione Cori della Toscana, e grazie al fattivo sostegno degli enti e associazioni coinvolte nella manifestazione.

Sabato 28 febbraio, eccezionalmente alle ore 19 presso la Chiesa di San Jacopo in Acquaviva sarà di scena il Coro Giovanile Toscano, diretto dal M° Pietro Consoloni. La formazione rappresenta una eccellenza regionale, raccogliendo in sé i migliori giovani cantori provenienti dalle realtà toscane. Nata nel 2015 in seno ad ACT per partecipare all’EXPO di Milano, diverrà poi formazione stabile ottenendo lusinghieri riconoscimenti, e venendo scelta per prime esecuzioni da compositori di pregio.

Nel giugno 2025, sotto la direzione del M° Consoloni, il CGT si è esibito nei Giardini del Quirinale in occasione della Festa della Repubblica. Il programma del concerto, dal titolo “L’Acqua e l’Aria, Metamorfosi musicali” spazierà tra stili ed epoche differenti, dal Rinascimento di Palestrina alla canzone italiana, in un mix di sicura attrattiva.

Aprirà il Concerto il Coro organizzatore “Rodolfo Del Corona” diretto dal M° Luca Stornello, con l’intento di accogliere i giovani cantori toscani e al tempo stesso di salutare il pubblico della Rassegna dando appuntamento alla prossima edizione.

Continua la collaborazione stretta per la Rassegna tra il Coro Rodolfo Del Corona e la Fondazione Caritas e la Caritas Livorno; durante la serata i rappresentanti Caritas presenteranno i progetti da loro promossi a favore di tutti coloro che nel territorio vivono situazioni di disagio.

Appuntamento per sabato 28 Febbraio alle ore 19 presso la Chiesa di San Jacopo in Acquaviva. Ingresso libero.

Condividi:

Riproduzione riservata ©