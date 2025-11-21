Il coro maschile “La Rupe” apre la XXII Rassegna di Polifonia

E’ ai nastri di partenza la nuova edizione della Rassegna di polifonia “Ciità di Livorno”, manifestazione organizzata dal Coro “R. Del Corona” in compartecipazione con il Comune di Livorno e con la direzione artistica del M° Luca Stornello. Quest’anno la manifestazione raggiunge la sua ventiduesima edizione: un traguardo di non poco conto, segno di un impegno continuativo e tenace in favore della diffusione della cultura polifonica di qualità, premiato negli anni da un pubblico sempre crescente e dall’interesse di istituzioni pubbliche e private.

Il concerto di apertura vedrà quest’anno protagonista – per la prima volta alla Rassegna – una formazione maschile, il coro piemontese “La Rupe” di Quincinetto (TO) diretto dal M° Domenico Monetta, che si esibirà sabato 22 novembre alle ore 21 presso la Chiesa di Santa Elisabetta Anna Seton, in Piazza Lavagna.

Il coro “la Rupe” è una consolidata realtà nel panorama nazionale, con una storia lunga oltre 70 anni che parte dalla naturale vocalità tradizionale di matrice alpina, per intraprendere un cammino prestigioso ricco di successi e riconoscimenti di grande livello, come le recenti affermazioni a Vittorio Veneto ed Arezzo. Una delle caratteristiche del coro, che traspare anche dal programma che verrà presentato a Livorno, è la capacità di spaziare dal repertorio delle origini a brani di autori della tradizione polifonica antica e contemporanea con grande attenzione stilistica e tenendo viva la qualità, per dar vita a concerti di grande fascino: sabato ascolteremo brani della tradizione alpina accanto alla polifonia rinascimentale ed a suggestive composizioni di autori viventi, in un percorso coerente che non mancherà di catturare l’interesse di chi vorrà essere presente.

La cittadinanza è invitata, l’ingresso è libero.

