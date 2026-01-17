Il coro Sibi Consoni alla Rassegna di Polifonia

Il coro si esibirà sabato 24 alle ore 21 nella Chiesa di San Ferdinando in Crocetta in piazza del Luogo Pio. La cittadinanza è invitata, l’ingresso è libero

Appuntamento di grande importanza per la Rassegna di Polifonia “Città di Livorno”, manifestazione organizzata dal Coro “R. Del Corona” in compartecipazione con il Comune di Livorno e con la direzione artistica del M° Luca Stornello. Sabato 24 alle ore 21 nella Chiesa di San Ferdinando in Crocetta, in piazza del Luogo Pio, si esibirà il coro Sibi Consoni di Genova, diretto dalla Maestra Roberta Paraninfo. La formazione ligure vanta un ricchissimo palmares che culmina nella recentissima affermazione al Gran Premio internazionale di Arezzo, dove ha sbaragliato cori provenienti da ogni parte del globo, ponendosi come una eccellenza in campo internazionale. Per la Maestra Paraninfo, direttrice e didatta di fama nel mondo della formazione corale (è fondatrice dell’Accademia vocale di Genova che si occupa di formazione corale fin dall’età infantile e culmina con Sibi Consoni), si tratta poi di un graditissimo ritorno, visto che diversi anni fa è stata ospite della Rassegna con l Genova Vocalensemble. Il programma del concerto è decisamente ricco e profondo, e partendo dalla musica rinascimentale, attraversa diverse tematiche culminando in una sezione intitolata “Cries of the world”: vuole essere l’invito a riflettere sulla condizione dell’essere umano in questo particolare momento dove, a fronte di un più spiccato individualismo, pare faticare a resistere la capacità di ascoltare profondamente, la capacità di fare silenzio e spazio per accogliere le grida che si levano da più parti del nostro mondo. La Musica, il canto, hanno il potere di suscitare riflessioni usando un linguaggio che non è quello del quotidiano, che può parlare più profondamente all’intimo di ciascuno. Per questo progetto, ispirato da “Cries of London” di Luciano Berio, verranno eseguiti brani composti appositamente da autori contemporanei: “Il grido”, di Camilla Andrea Piovano, e “Eternità”, di Federica Lo Pinto. Un concerto che si annuncia di altissimo livello artistico e di grande interesse non solo musicale, una occasione davvero rara che conferma la qualità riconosciuta dalle migliori formazioni vocali alla Rassegna di Polifonia. Alla serata sarà presente la Fondazione Caritas Livorno per la consolidata collaborazione con l’Associazione Coro Rodolfo Del Corona A.P.S. La cittadinanza è invitata, l’ingresso è libero.

