Il CreativeLab sul podio al “Dance Italy Rome”

Le danzatrici Carolina Minutoli, Savina Lauricella Leissring, Alessandra Pannocchia, Silvia Signori e Olesea Vacarenco, dirette da Nada Al Basha, hanno portato a casa un ottimo risultato

Dopo le numerose vittorie nel mondo del karate e della danza un altro grande successo per CreativeLab a.s.d Centro di Educazione al movimento di Livorno che ha partecipato sabato 4 maggio presso Cinecittà World a Roma al “Dance Italy Rome”, la competizione nazionale MSP Italia del settore danze orientali (guidato dalla responsabile nazionale Serena Boselli) con le allieve del gruppo El Baraka (Karabà danza orientale) diretto da Nada Al Basha, coreografa, insegnante CreativeLab e coordinatrice regionale Toscana MSP settore danze orientali.

Le danzatrici Carolina Minutoli, Savina Lauricella Leissring, Alessandra Pannocchia, Silvia Signori e Olesea Vacarenco hanno portato a casa un ottimo risultato:

– Medaglia d’oro come gruppo vincitore nella categoria oriental;

– Medaglia d’oro come trio vincitore in categoria folk;

– Medaglie d’oro anche per gli assoli di Alessandra Pannocchia e Silvia Signori rispettivamente in categoria folklore e shaabi;

– Due medaglie d’argento per gli assoli di Carolina Minutoli e Olesea Vacarenco in categoria oriental.

Ma CreativeLab non si ferma qui, in programma ancora numerose iniziative, importanti collaborazioni come il Festival di Danza Orientale “Meya Meya” con la direttrice artistica Nada Al Basha, workshop con maestri di fama nazionale, tra cui Arianna Benedetti che ogni

mese prosegue il suo percorso con stage intensivi di danza contemporanea, a breve lo spettacolo di fine anno accademico “Space” al Teatro Comunale di Fauglia e infine il CreativeSummerCamp, il centro estivo nel cuore di Livorno all’insegna della creatività e del divertimento.

