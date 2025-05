Il Cuore della Terra è in Fortezza Nuova: Cesare Catania inaugura la scultura phygital monumentale

Una scultura monumentale che unisce acciaio e realtà aumentata, arte e tecnologia, mare e futuro: Livorno si prepara ad accogliere l’opera ‘Il Cuore della Terra – Phy Version’ di Cesare Catania. Dove? In Fortezza Nuova, un luogo che continua a trasformarsi in un palcoscenico di bellezza e visione. Dopo l’intervento di Mario Madiai con “Rimessa in Artè”, prosegue il cammino artistico di ARTè 2025 con l’arrivo di un’opera monumentale firmata Cesare Catania.

Un gesto forte e poetico che, il 28 maggio 2025, data prevista per l’installazione ufficiale della scultura monumentale di Catania, anticipa e prepara la città ad accogliere la seconda edizione di ARTè – L’Arte Abita la Fortezza.

“Il Cuore della Terra – Version”: questo il titolo della scultura monumentale in arrivo a Livorno. Un’opera, creata da Cesare Catania sulla scia della sua prima scultura Phygital, l’Abbraccio Phy Version, presentato per la prima volta alla Biennale di Venezia 2024. e diffuso al mondo del cinema internazionale grazie al pluripremiato cortometraggio artistico intitolato “L’immaginazione di un Bambino”.

«Il phygital non è un confine, è un varco: attraverso di esso l’arte esce dalla materia e si espande nella coscienza, trasformando lo spettatore in protagonista.» (Cesare Catania)

Ora la città di Livorno ospiterà per prima la nuova scultura phygital dell’artista italiano, grazie anche alla partnership con la Galleria d’Arte Fidanda e con l’acciaieria SCC. Un gesto artistico che diventa omaggio alla città, reso possibile dalla visione dei fondatori della Galleria, Giacomo Fidanzi e Andrea Giomi, che con ARTè hanno scelto di aprire Livorno al dialogo con l’arte internazionale.

Alta più di quattro metri, scolpita in acciaio saldato e trattato superficialmente, la scultura Il Cuore della Terra – Version non è solo una presenza fisica: è un ponte simbolico tra Livorno e il mondo digitale. Un’opera che parla di origine e futuro, che nasce dall’omonima collezione di Cesare Catania, il cui primo pezzo risale al 2013, e che arriva per la prima volta in Toscana, scegliendo proprio il mare di Livorno come punto di partenza per un nuovo viaggio.

Una scultura dai colori forti che richiamano il bronzo dell’antichità, ma che grazie alla realtà aumentata e all’intelligenza artificiale diventa un ponte tra l’arte contemporanea e l’arte del futuro. Il tutto in un contesto classico come quello della Fortezza di Livorno.

Un’opera sospesa tra materia e immaginazione – L’opera esposta a Livorno richiama la versione “G” presentata alla Fabbrica del Vapore di Milano nel 2023, ma qui si apre a nuovi equilibri formali e dinamiche visive. Sfere, poliedri e volumi fluttuanti sembrano sfidare la gravità, suggerendo un mondo in continuo movimento tra ordine e caos, razionalità e intuizione. È una danza scultorea tra ciò che è e ciò che potrebbe essere, tra Terra e sogno. Il tutto amplificato grazie alla realtà aumentata e proiettato sui nostri cellulari in un mondo Phygital. Tutti gli appassionati d’arte infatti, grazie al proprio smartphone, potranno osservare la scultura in realtà aumentata, alimentando quindi l’idea di arte democratica tanto cara all’autore, fondatore per altro nel 2024 del primo manifesto di arte democratica.

Dunque una scultura fisica e digitale allo stesso tempo. L’arte, così, si apre e si moltiplica, diventando democratica, accessibile, parte viva del paesaggio urbano e relazionale.

Cesare Catania: un artista italiano nel mondo, che sceglie Livorno – Artista contemporaneo di fama internazionale, Cesare Catania porta la sua visione creativa da Londra a New York, da Montecarlo a Parigi, ma è in Italia, e ora in Toscana, che torna per riscrivere un nuovo capitolo del suo percorso. La sua arte fonde ingegneria e visione poetica: ogni scultura è un gesto d’amore verso la materia, dove l’estetica incontra la struttura, e la bellezza sfida la gravità.

La scelta di Livorno, è soprattutto poetica: questa città di mare, aperta, solare, permeata di storia e cultura, rappresenta il luogo ideale per parlare al mondo di connessioni, radici e orizzonti. «Ho scelto Livorno per la sua anima diretta e potente. Qui l’arte non ha bisogno di maschere: basta il cielo, il mare, e uno spazio in cui farla vivere davvero.» (Cesare Catania).

Artè 2025: un progetto che cresce, un luogo che respira arte – ARTè – L’Arte Abita la Fortezza è molto più di una mostra. È un viaggio sensoriale e culturale, un paesaggio da attraversare, uno spazio da vivere. Promosso da Galleria Fidanda, curato dall’architetto Eleonora Sassoli, coinvolge gallerie d’arte, artisti, designer e performer da tutta Italia, per dieci giorni di eventi e installazioni che animano la Fortezza Nuova come un organismo vitale.

E anche se ufficialmente si apre il 13 giugno, Artè è già iniziato. È iniziato con Madiai, prosegue con Catania, e continuerà con ogni passo, ogni sguardo, ogni persona che entrerà in dialogo con la bellezza.

L’industria Italiana che si affaccia al mondo dell’Arte – La realizzazione di questa scultura monumentale per la città di Livorno è resa possibile anche grazie al supporto della S.C.C. di Oviglio (AL), industria leader nella costruzione di struttura in acciaio che, grazie alla visione dei suoi fondatori (la famiglia Mantelli) ha deciso di affiancare l’artista italiano per diffondere i messaggi legati alla sua arte.

«Affiancare Cesare Catania nella realizzazione di un’opera monumentale come questa significa spingersi oltre i limiti dell’ingegneria: significa trasformare l’acciaio in emozione.» —così spiegano i fratelli Marco e Stefano Mantelli, entrambi COO di S.C.C.

