Il cuore della terra, esposizione e proiezione in Fortezza Nuova

Giovedì 26 giugno la Fortezza Nuova si trasforma in palcoscenico di un evento culturale che fonde arte, cinema, tecnologia e riflessione sociale: “Nel Cuore della Terra: L’Abbraccio che Unisce”, un appuntamento aperto alla cittadinanza che vedrà protagonista l’artista Cesare Catania, figura di spicco nel panorama dell’arte contemporanea internazionale.

Riconosciuto per la sua capacità di intrecciare linguaggi artistici, materia fisica e sperimentazione digitale in una visione umanista e profondamente inclusiva, Catania presenterà in questa occasione la scultura monumentale phygital “Il Cuore della Terra – Phy Version”, installata per l’evento all’interno della corte della Fortezza Nuova. L’opera, realizzata in collaborazione con SCC – Società Costruzioni Capannoni srl –, rappresenta un equilibrio sospeso tra forza strutturale e delicatezza simbolica: un abbraccio architettonico che invita a riflettere sulla tensione tra ordine e caos, materia e spirito, fisico e digitale. L’intervento artistico sarà completato da un innovativo allestimento curato dalla Galleria Fidanda, realtà emergente dell’arte contemporanea italiana fondata da Andrea Giomi e Giacomo Fidanzi, che si distingue per l’approccio curatoriale capace di coniugare estetica, innovazione e impegno civile. La Galleria, rappresentata per l’occasione dall’architetta Eleonora Sassoli, ha ideato un percorso espositivo che dialoga con lo spazio storico della Fortezza, valorizzandone la struttura e stimolando una fruizione attiva e immersiva.

La serata si aprirà al pubblico alle ore 18:30 (in preview alla stampa alle ore 18:00) con la presentazione della Scultura Phygital “Il Cuore della Terra”, momento in cui gli ospiti potranno letteralmente “giocare” con la realtà aumentata dal proprio smartphone di fronte alla scultura di Cesare Catania. “L’arte – spiega l’artista – non è più solo da contemplare: è da attraversare, da esplorare, da giocare. La realtà aumentata diventa il ponte tra la materia e l’immaginazione, tra chi crea e chi osserva. È questo il cuore del phygital: rendere l’arte accessibile a tutti, ovunque, in ogni tempo”. Il pubblico sarà invitato a interagire con la scultura attraverso un’applicazione in realtà aumentata, trasformando l’opera in un’esperienza partecipata e accessibile. L’arte, in questa visione, non è soltanto oggetto da contemplare, ma strumento per costruire comunità e relazione. A seguire, alle ore 19:00 verrà proiettato per la prima volta a Livorno – e in anteprima internazionale in un contesto extra-festivaliero – il pluripremiato cortometraggio artistico “L’Immaginazione di un Bambino”, scritto e diretto dallo stesso Cesare Catania. Il film, già selezionato in oltre 150 festival (vincitore di più di 50 riconoscimenti internazionali da Cannesa San Diego, da New York a Hong Kong, da Londra alla Florida) è una narrazione silenziosa ma potentemente emotiva che esplora la maturazione artistica di uno scultore e che vuole trasmettere messaggi di democrazia e di superamento delle barriere culturali, il tutto in collegamento e coerentemente con il suo “Progetto dell’Abbraccio” e con il suo Manifesto di Arte Democratica. Dalle ore 19:20 in poi, apriremo il nostro ventre alla città, trasformandoci in un salotto culturale dove artisti, curatori, rappresentanti istituzionali e cittadini dialogheranno attorno ai temi dell’arte accessibile, del valore simbolico dell’immaginazione e della tecnologia come ponte, non barriera.

Il dialogo verterà su temi centrali per l’arte del nostro tempo: accessibilità, innovazione, impatto sociale e visione democratica della cultura. “Ho scelto la Fortezza Nuova di Livorno – conclude Cesare Catania – perché è un luogo che racconta la memoria. Accostarla all’arte phygital significa creare un dialogo tra epoche: è la storia che incontra il futuro, la pietra che riflette il digitale, l’eredità che si apre all’inclusione”.

