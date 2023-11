Il Deep Festival arriva al Teatro 4 Mori con Crestacci, Migone e De Summa

Il Cinema Teatro 4 Mori sarà uno degli spazi protagonisti del Deep Festival 2023, organizzato e promosso da Mo-Wan Teatro. Una collaborazione nata con l’intento di unire le forze e portare sempre più persone a frequentare uno tra i teatri più conosciuti e storici del territorio e, contemporaneamente, entrare in contatto con una kermesse inserita ormai a tutti gli effetti nell’orizzonte degli eventi livornesi.

Giovedì 23 novembre alle 21.30 andrà in scena l’anteprima della rassegna con “Zero, due tre cose su di noi” di e con Michele Crestacci e Paolo Migone.

“Una serata di cabaret puro – spiega Crestacci – in cui Paolo ed io ci alterneremo sul palcoscenico. Avevamo già fatto una cosa del genere, ma mai da soli, questa è la prima volta. Per me è un grande onore lavorare con lui, che reputo uno dei comici più importanti del panorama italiano. Le prove che stiamo facendo sono divertentissime, non vediamo l’ora di essere sul palco e siamo sicuri che gli spettatori rimarranno soddisfatti e si divertiranno tanto. In più ci sarà anche un ospite a sorpresa, ma non voglio dare nessuna anticipazione. Ringrazio di cuore i 4 Mori che hanno partecipato con entusiasmo a questa unione, offrendoci l’opportunità di esibirsi in un teatro così importante della nostra città. Davvero una bella soddisfazione”.

Mercoledì 29 novembre sempre alle 21.30 sarà invece la volta di “La sorella di Gesù Cristo”, di e con Oscar De Summa. “Un lavoro straordinario – commenta il direttore artistico del festival Alessandro Brucioni – con una scrittura di altissimo livello, di un artista che ha ricevuto tantissimi premi. Una storia molto attuale, di una ragazza che dopo aver subito un atto di violenza è costretta ad attraversare un paese che reagisce in modo curioso ai suoi racconti e alla tematica del so/non so. Una produzione molto divertente e cruda allo stesso tempo, capace di attraversare più registri». Per informazioni e biglietti: biglietteria (anche le sere stesse) oppure www.cinema4mori.it.

Prezzo intero 13 euro, ridotto (over 65, under 10, soci Coop) 10 euro.

