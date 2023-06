Il direttore artistico del festival: “Ti piace cantare? Partecipa ad Officine del Talento”

Foto tratta dal sito http://www.officinedeltalento.com/

Dal 14 al 16 luglio la 4ª edizione del festival organizzato dal Consorzio Porta a Mare. "Consiglio di provarci sempre per ottenere il massimo dalla propria passione, cioè cantare!". Iscrizione gratuita inviando una mail a [email protected]

Officine del Talento è un festival canoro, giunto alla sua quarta edizione, organizzato dal Consorzio di Porta a Mare ed è finalizzato alla scoperta di nuovi talenti. Si svolgerà anche quest’anno all’interno dell’area commerciale di Porta a Mare, a Livorno, nel weekend dal 14 al 16 luglio. Il direttore artistico del festival, Roberto Napoli, spiega che ci sono alcuni punti di importanza che spingono a partecipare a manifestazioni come Officine del Talento. Grazie alla sua pluriennale esperienza nell’organizzazione di eventi canori, Roberto può affermare con assoluta cognizione che poter salire su un grande palco, come quello allestito a Porta a Mare in occasione di Officine del Talento, offre una imperdibile opportunità: poter far emergere le proprie capacità e caratteristiche davanti ad un pubblico eterogeneo quale quello di una piazza, far provare emozioni al pubblico ed al tempo stesso esprimersi con la propria passione. Solo in quei festival canori, che Roberto chiama “puri”, è possibile lasciar sprigionare con naturalezza il proprio talento: infatti l’unico vero interesse è quello di far esibire sul palco tutti coloro che hanno voglia di esprimersi con la musica, siano cantanti o cantautori. Inoltre esibirsi davanti ad un pubblico variegato e ad una giuria specializzata insegna ad accettare i giudizi senza mai abbattersi, preparando quindi l’artista a superare le difficoltà di un futuro percorso artistico. Come ultimo ma non per importanza, è il confronto con gli altri e l’aggregazione tra i partecipanti che da sempre ha caratterizzato le passate edizioni. Indubbiamente Officine del Talento offre ampie possibilità di crescita artistica grazie ad interviste radiofoniche, ospitate e possibilità di produzioni discografiche. Roberto Napoli conclude con un importante suggerimento rivolto a tutti coloro che stanno pensando di partecipare ma ancora non hanno deciso: “Consiglio di provarci sempre, non necessariamente per ottenere il miglior punteggio (cosa inconscia in ognuno di noi), ma soprattutto per ottenere il massimo dalla propria passione, cioè cantare!”. E allora (come direbbe la Mara nazionale) cantanti, cantautori e autori non perdete tempo e inviate subito la vostra iscrizione a [email protected].

La scheda di iscrizione è scaricabile dal sito www.officinedeltalento.com, dove è consultabile il regolamento.

Sono previste tre categorie per l’iscrizione: Sezione Cover Junior (fino ai 16 anni compiuti), Sezione Cover Senior (dai 17 anni in su), Sezione Cantautori – Autori con cantanti (senza limiti di età).

Ricordiamo a tutti che il festival è ad iscrizione gratuita, fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti previsto, e che si inserisce nel palinsesto degli eventi dell’area commerciale Porta a Mare di Livorno. Il sipario si alza il 14 luglio. Venerdì 14 e sabato 15 luglio sono previste le semifinali, viatico per arrivare alla grande serata di domenica 16 luglio, dove i finalisti si giocano il podio. L’organizzazione si riserva la possibilità di richiedere una audizione/selezione preventiva. Non mancate al nuovo appuntamento livornese dedicato al talento!

