Il Dj livornese Charlie Dee candidato come miglior “Dj resident” d’Italia

Luca Ciurli, in arte Charlie Dee, impegnato durante una serata a "La Capannina di Franceschi"

di Giacomo Niccolini

Luca Ciurli, in arte Charlie Dee, è tra i candidati a divenire miglior Dj Resident d’Italia nel concorso nazionale Dance Music Awards 2022 (clicca qui per partecipare alle votazioni e per sostenere il dj labronico).

Ciurli non ha certo bisogno di presentazioni. Per chi vive il mondo della notte il suo volto, ma soprattutto la sua musica, è storia ben conosciuta. Da anni ormai il disc jockey livornese è diventato il dj resident della discoteca più famosa e storica della costa tirrenica e non solo: La Capannina di Franceschi, locale iconico dell’estate versiliese e vero e proprio faro per le serate estive, e non solo, di chi ama il mondo delle (belle) discoteche. La Capannina, dal canto suo, è candidata a questa competizione come miglior Summer Disco Club 2022. Un binomio imprescindibile quello tra Charlie Dee e lo storico locale di Franceschi che sta dando i suoi frutti in termini di qualità delle serate che vengono proposte al sempre crescente pubblico che sceglie di passare tra quelle mitiche mura i propri weekend.

“Per me è un vero e proprio onore – spiega Charlie Dee a QuiLivorno.it – essere annoverato tra i migliori dj italiani. Essere in questa lista tra i nomi più importanti della dance nazionale e non solo mi riempie di orgoglio e mi gratifica allo stesso tempo “.

Tante infatti le categorie da poter votare tra cui miglior ballerina e ballerino, miglior fotografo, miglior P.R., miglior house dj producer, miglior woman dj, miglior brano, miglior remix, miglior vocalist, miglior dj guest, miglior winter disco club e tante altre.

L’appello è a tutti i livornesi di poter sostenere con il proprio voto, cliccando sul link ad inizio dell’articolo ed esprimendo minimo 5 preferenze tra le tante categorie in concorso, il nostro concittadino in questa competizione che mira a premiare le eccellenze del “mondo della notte” .

