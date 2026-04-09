Il documentario dedicato a Protti torna a Livorno

Il 9, 10 e 11 aprile l’appuntamento è al Cinema 4 Mori. Il 9 e 11 aprile saranno presenti in sala il regista e l'autore Alberto Battocchi che introdurranno il film. Il 9 sarà presente anche il sindaco Salvetti (uno dei protagonisti del documentario) e l’assessora Rafanelli

Dopo la presentazione in anteprima al Bif&st di Bari e il successo di pubblico in tutta Italia, oltre alle ottime recensioni della stampa di settore, torna a Livorno “Igor. L’eroe romantico del calcio”, il documentario su Igor Protti prodotto dall’Associazione Culturale Bredenkeik e distribuito da PianoB, con la regia di Luca Dal Canto. Il 9 aprile ore 21.15, il 10 aprile ore 19 e sabato 11 aprile ore 18 l’appuntamento è al Cinema 4 Mori. Il 9 e 11 aprile saranno presenti in sala il regista e l’autore Alberto Battocchi che introdurranno il film. Nella serata del 9 aprile sarà presente in sala anche il Sindaco di Livorno Luca Salvetti (uno dei protagonisti del documentario) e l’Assessora alla Cultura Angela Rafanelli. L’anteprima livornese dello scorso 2 aprile è stata una serata magica, alla presenza dello stesso Igor Protti, durante la quale i quasi 500 spettatori hanno provato emozioni incredibili nel ripercorrere cinematograficamente la carriera e i trionfi di Igor, dalla sua infanzia a Rimini fino all’eroico ritorno a Livorno nel 1999, passando per gli anni baresi di un calcio che fu, per il gol nel derby capitolino con la maglia della Lazio e la parentesi napoletana.

Il film, che vede la partecipazione di illustri calciatori come Cristiano Lucarelli, Fabio Galante, Giorgio Chiellini, Sandro Tovalieri, Beppe Signori, Walter Mazzarri e Osvaldo Jaconi, compie uno scarto evidente rispetto ai documentari sportivi classici, adottando un linguaggio cinematografico ben strutturato e raccontando l’uomo prima che il campione. Si delinea così la figura romantica di un eroe di provincia che rassomiglia a un personaggio byroniano o a un protagonista di un dipinto di Friedrich; un antidivo, un campione sui generis che ha sempre anteposto i sogni dei tifosi e delle città rispetto ai successi personali. All’interno del film anche interventi di tifosi amaranto illustri quali Lenny Bottai e Bruno Rotelli e di docenti come Lamberto Giannini e Michele Corradi (Lingua e letteratura greca all’Università di Pisa). Dopo essere stato presentato a Bari, Rimini e Livorno, il film proseguirà poi il suo tour in tutta Italia. Prossime tappe principali Portoferraio (10 aprile Cinema Santi), Milano (10 aprile Anteo CityLife), Cagliari (13-14-15 aprile Notorius Cinema), Roma (17 aprile Madison Cinema, 19 aprile Azzurro Scipioni, 26 aprile Nuovo Cinema Aquila), Napoli (19 aprile America Hall) e Messina (28 aprile Cinema Lux). A livello locale il progetto è stato realizzato grazie al supporto di Galleria Fidanda, Ineos Inovyn Italia, BCC Castagneto Carducci, Cave di Campiglia, Perullo, Tagliagambe&Zilio e Studio Valori. Inoltre fondamentale è stata la compartecipazione del Comune di Livorno.

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