Il documentario “Nomina contra Deum” al Nuovo Teatro delle Commedie

Ospiti per l’occasione i noti autori di satira Daniele Caluri e Emiliano Pagani, presenti tra l’altro nel film proposto

Evento gratuito organizzato dal circolo UAAR di Livorno. Si tratta della proiezione di un film documentario, “Nomina contra Deum”, uno studio storico, antropologico, linguistico e con le sue implicazioni sia sociali che giuridiche sul tema della blasfemia.

Ospiti per l’occasione i noti autori di satira Daniele Caluri e Emiliano Pagani, presenti tra l’altro nel film proposto.

La proiezione avrà luogo sabato 8 febbraio, alle ore 17.30 al Nuovo Teatro delle Commedie in via Terreni 3/5 Livorno.

Condividi:

Riproduzione riservata ©