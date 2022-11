“Il dono della vita”, a La Rosa per sensibilizzare sulla donazione di sangue

L’iniziativa gratuita ha lo scopo di informare i cittadini su chi può donare, cosa può essere donato e su qualsiasi altra tipologia di richiesta

Sabato 12 novembre, negli spazi della Coop La Rosa dalle 10 alle 19, sarà presente una delegazione di volontari di Croce Rossa Italiana – Comitato di Livorno in occasione della Giornata di sensibilizzazione alla donazione del sangue.

L’iniziativa gratuita dal titolo “Il dono che salva la vita”, promossa da Unicoop Tirreno e in collaborazione con Avis e Fratres (che saranno presenti l’una alle Fonti del Corallo e l’altra al Parco Levante), ha lo scopo di informare i cittadini su chi può donare, cosa può essere donato e su qualsiasi altra tipologia di richiesta. “Un evento di importanza assoluta – spiega il referente attività donatori di sangue, organi e tessuti Riccardo Keyes – perché è un modo per avvicinare la popolazione direttamente. Abbiamo scelto il sabato perché è il momento in cui i supermercati sono più frequentanti, visto che il nostro obiettivo è informare più persone possibili. Speriamo che l’iniziativa porti informazione e positività visto che a dicembre abbiamo già in programma un’idea analoga”.

