Il dottorato di ricerca in “Musica, scienze cognitive e nuove tecnologie”: opportunità e prospettive

Al centro dell’incontro sarà la presentazione delle attività di ricerca dei due cicli di dottorato che vedono il Conservatorio di Livorno protagonista di una rete di collaborazione tra istituzioni dell’alta formazione musicale, università e centri di ricerca

Una mattinata di studio e confronto dedicata alla ricerca artistica e scientifica nel campo musicale. È questo il cuore del seminario “Un dottorato tra scienza e musica: ricerca, neuroscienze e nuove tecnologie per la musica”, in programma martedì 31 marzo alle9 nei locali dell’Auditorium “Cesare Chiti” del Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno.

L’iniziativa sarà aperta dagli interventi istituzionali del Presidente del Conservatorio Mascagni, Emanuele Rossi, e del Direttore Federico Rovini, e vedrà la partecipazione della Presidente del Conservatorio “Rinaldo Franci” di Siena, Anna Carli, della Presidente del Conservatorio “Luigi Boccherini” di Lucca, Maria Talarico, nonché del Presidente della Fondazione Livorno, Luciano Barsotti, e del Presidente della Fondazione Casa Cardinale Maffi, Franco Falorni.

Al centro dell’incontro sarà la presentazione delle attività di ricerca dei due cicli di dottorato che vedono il Conservatorio di Livorno protagonista di una rete di collaborazione tra istituzioni dell’alta formazione musicale, università e centri di ricerca, grazie al sostegno della Fondazione Livorno e della Fondazione Casa Cardinale Maffi, realtà che accompagnano e sostengono il percorso di sviluppo dei programmi di dottorato promossi dal Conservatorio livornese.

Entrambi questi cicli hanno ad oggetto la relazione tra le scienze cognitive e la tecnologia con la musica, e coinvolgono i Conservatori di Lucca, Livorno e Siena, insieme a una rete di istituzioni scientifiche tra cui la Scuola Superiore Sant’Anna, la Scuola IMT Alti Studi Lucca, l’Università di Pisa e la Scuola Normale Superiore.

La mattinata sarà strutturata attraverso due diverse tavole rotonde: la prima, dedicata al tema “Come la scienza può aiutare la musica (e viceversa)?”, vedrà protagonisti i professori Calogero Oddo ed Emilio Trigili, della Scuola Superiore Sant’Anna, e i professori Fabio De Sanctis De Benedictis e Sara Dieci, del Conservatorio Mascagni. La seconda sarà invece dedicata alla presentazione dei progetti di ricerca dei dottorandi coinvolti nei due cicli. Per il Conservatorio Mascagni interverranno Sara Montagni, Mattia Gabbriellini e Beatrice Giovannetti (XL ciclo), insieme a Giovanni Asquini (XLI ciclo). Per il Conservatorio di Siena Yasuko Kawahara e Mattia Amato (XLI ciclo).

Giunto al secondo anno di attività, il progetto dei dottorati rappresenta oggi uno degli ambiti di maggiore sviluppo per il Conservatorio livornese, nel quale la ricerca musicale dialoga con neuroscienze, scienze cognitive e nuove tecnologie, aprendo nuove prospettive di studio sulla performance e sulla percezione musicale.

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