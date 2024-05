Il Duo Baldo all’Hotel Palazzo

Finalmente il Duo Baldo in Italia, anzi… finalmente il Duo Baldo in Toscana! Di più, il Duo Baldo a Livorno. Dove? Hotel Palazzo il 30 maggio alle 20,30. E per chi vuole, aperitivo a prezzo scontato a partire dalle 19. Info e prenotazioni 389-2728203.

