Il duo Reminescence apre la stagione degli eventi del Museo di Storia

Marco Vanni, sassofonista e Massimo Signorini, fisarmonicista sabato 10 giugno aprono il programma degli eventi a Villa Henderson suonando musiche composte da musicisti di chiara fama

È certamente inusuale la combinazione di una fisarmonica e di un sax soprano. Inusuale soprattutto quando la prima, cui spesso si abbinano ricordi popolari e persino malinconicamente retorici, si presenta come chiara sostituzione del pianoforte o del cembalo, ponendo agli interpreti la sfida di nuovi equilibri fonici, di insospettate combinazioni timbriche. Ma Marco Vanni e Massimo Signorini, artisti di alto rango, hanno voluto sospingersi oltre il territorio del rischio, affrontando anche le incognite affascinanti di un repertorio di colonne sonore del cinema internazionale in cui si assommano sostituzioni, metamorfosi e ritualità. Le musiche che presenteranno sono state composte da musicisti di chiara fama quali: Arturo “Chino” Assan, Ennio Morricone, Nino Rota, Pietro Mascagni, Goran Bregovic, Nicola Piovani, Dimitri Shostakovic, Yann Tiersen, Guy Farley e Anthony Hopkins.

Anche la critica è stata favorevolmente impressionata da questa originale proposta che parla di due musicisti: Marco Vanni tra i migliori sassofonisti italiani venuti alla ribalta negli ultimi decenni che esprime un impianto tecnico di classe superiore ed una personalità decisa, moderna e aggressiva e Massimo Signorini che gli tiene testa senza problemi, maneggia la fisarmonica con l’abilità di un virtuoso, e anche sul piano stilistico ed espressivo ha un sacco di cose da dire, e lo dice con grinta e prontezza. La fisarmonica di Signorini è la dimostrazione vivente del fatto che quella di sottrarre la fisarmonica a un destino di sagre, ballo liscio e magari accattonaggio non era una stramberia di Salvatore di Gesualdo, gran pioniere di questa nobilitazione, ma una intuizione corretta.

