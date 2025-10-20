Il festival “Teatri d’Autunno” compie vent’anni

Dal 25 ottobre al 12 dicembre il Centro artistico Il Grattacielo propone un programma che intreccia teatro, musica, danza e cinema tra nuove produzioni, riletture contemporanee e collaborazioni con realtà artistiche del territorio

di Giulia Bellaveglia

Il Centro artistico Il Grattacielo celebra il 2025 con la ventesima edizione del festival “Teatri d’Autunno”, una rassegna ormai simbolo della vita culturale livornese. Il sipario si alzerà sabato 25 ottobre con “Camille”, spettacolo di e con Astra Lanz, accompagnata dalle musiche di Leone Lanz e la consulenza registica di Gianfranco Pedullà per la produzione del Teatro Popolare d’Arte. Il 7 novembre spazio alla musica con il concerto-workshop di Duccio Lombardi, mentre domenica 9 novembre (ore 17.30) torna il cinema con “Partiture Visuali 3”, concerto per immagini realizzato in collaborazione con 8Mmezzo e il Conservatorio Mascagni. Il 13 novembre sarà la volta di “The Game”, drammaturgia e regia di Gianluca Iumento, con un cast corale e l’intervento visivo di Kezia Terracciano: una performance che mette in scena il confine sottile tra realtà e simulazione, tra controllo e libertà. Il cinema torna domenica 16 novembre (ore 10.30) con la proiezione mattutina di “Quinto Potere” di Sidney Lumet, nel format “Cinema a colazione”, seguito da un doppio appuntamento di teatro-danza, 26 e 27 novembre, con “Your Silence Is Loud” del regista e coreografo Sagi Amir Gross e la danzatrice Valeria Busdraghi. La musica tornerà invece protagonista sabato 6 dicembre con “NOF41 – La nostra chiave mineraria”, progetto sonoro di Daniele Marconi e band. A chiudere il festival, l’11 e 12 dicembre, “Orazione IA” di Ferdinando Arrabal, per la regia di Eleonora Zacchi, direttrice artistica del Grattacielo e della rassegna, che recita insieme a Riccardo De Francesca e Luca Salemmi. “Il programma di quest’anno – spiega Zacchi – è una trama di connessioni: con il passato, con le storie che ci portiamo dentro, ma anche con ciò che ancora deve venire. Ogni spettacolo è un modo per riscoprire il legame tra arte e comunità”. Non mancherà anche un laboratorio, “L’attore che è in te, tra teatro e cinema”, condotto da Jacopo Menicagli il 14, 15 e 16 novembre, pensato per chi desidera esplorare le proprie potenzialità espressive. “Mi fa un effetto particolare leggere ventesima edizione – aggiunge l’assessora alla cultura Angela Rafanelli – e pensare che da ragazza venivo qui con i miei genitori. Oggi torno in veste istituzionale, ma con lo stesso affetto di allora. Questo spazio è un presidio culturale che appartiene a tutta la città”. Tutti gli spettacoli serali sono in programma alle ore 21.15. Ulteriori informazioni su www.ilgrattacielo.it.

