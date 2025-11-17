Il film Unicorni ai 4 Mori

La proiezione si svolgerà martedì 18 novembre alle ore 21:00. La serata sarà aperta da un’introduzione a cura delle associazioni LGBTQIA+

L’Approdo Centro Ascolto LGBTQ+ in collaborazione con Arcigay Livorno, Agedo Livorno e Cinema Teatro 4 Mori, propone la proiezione del film “Unicorni”, diretto da Michela Andreozzi e interpretato da Edoardo Pesce e Valentina Lodovini. L’evento si svolgerà martedì 18 novembre alle ore 21:00 al Teatro 4 Mori. La serata sarà aperta da un’introduzione a cura delle associazioni LGBTQIA+, che offriranno un momento di riflessione per onorare le vittime di transfobia in occasione del TDoR (Transgender Day of Remembrance) che si celebra ogni 20 novembre, e promuovere la cultura delle differenze evidenziando quali sono i servizi e le attività per le persone transgender nella città di Livorno.

“Unicorni” è un film che racconta la storia di Lucio ed Elena, genitori di Blu, unə bambinə che ama esprimersi liberamente, anche attraverso abiti considerati “da bambina”. Quando Blu desidera interpretare la Sirenetta alla recita scolastica, la famiglia si trova a fare i conti con paure, pregiudizi e l’importanza di accogliere l’identità deɜ proprɜ figlɜ. Attraverso il linguaggio del cinema, l’evento intende stimolare una riflessione condivisa, offrendo alla cittadinanza un’occasione per conoscere, comprendere e superare gli stereotipi legati alle identità di genere.

